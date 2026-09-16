Mahkemede ''Sistem'' itirafı! ''Yukarısı istiyor'' diyerek rüşvet vurgunu
Mahkemede ''Sistem'' itirafı! ''Yukarısı istiyor'' diyerek rüşvet vurgunu
İBB'ye yönelik asrın yolsuzluk davasında, ihale karşılığı rüşvet alınan isimler mahkemede 'Sistem'in nasıl işlediğini anlattı. 'Dijital Denetim Müzesi'ni yapan Tuce firmasının sahibi Cem Çelik, 'İhale ve sözleşme yapılmadı. Benden sahte fatura ile 12 milyon TL aldılar.' dedi. Kültür AŞ'den 100 milyon TL üzerinde ihale alan 45 Tasarım'ı sahibi Mete Mağden, 'Sistem'e yüzde 10 rüşvet verdim.' diye konuştu. Ağaç A.Ş.'ye iş yapan Güney Çiçekçilik sahibi Ensar Güney ise, 'Genel Müdür Ali Sukas 'Yukarısı istiyor' dedi. Benden her iş için yüzde 10 rüşvet aldı.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 07:59
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 08:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 81. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları damga vurdu. Dün yapılan duruşmada Dijital Deneyim Müzesi binasının inşaatını yapan 'Tuce' isimli firmanın sahibi Cem Çelik, Kültür AŞ'den 100 milyondan fazla ihaleler alan '45 Tasarım' isimli şirketin sahibi Mete Mağden ve Ağaç AŞ'ye yıllarca iş yapan Güney Çiçekçilik'in sahibi Ensar Güney savunma yaptı.
12 MİLYON LİRA ALDILAR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Dijital Deneyim Müzesi binasının inşaatını yapan Tuce isimli firmanın sahibi Cem Çelik kendisine hiçbir ihale ve sözleşme olmadan müzenin yapımına başlattırıldığını ifade etti. Bu süreçte, yetkililerin müzenin reklam filmlerinin çekileceği bahanesi ile kendisinden 12 milyon TL'nin üzerinde para alındığını belirten Çelik, bu tahsilatın hiçbir sözleşmesi ve onayı olmayan sahte fatura yöntemi ile gerçekleştirildiğini söyledi. Çelik ayrıca, müzenin gerçek maliyetini çıkarmak ve kılıfına uydurmak için bitişikteki iletişim koordinatörlüğü binasının ihalesinde usulsüzlük yapıldığını vurguladı. Yaklaşık 30 milyon TL'lik imalat yapmasına rağmen parasını alamadığını belirten Çelik, aldatılarak zarara uğratıldığını beyan etti.
'YÜZDE 10 PAY VERDİK'
Kültür AŞ'den 100 milyon liranın üzerinde ihale alan 45 Tasarım isimli şirketin sahibi Mete Mağden ise, İBB ve Kültür AŞ'nin içindeki sistemi mahkemede ifşa etti. Mete Mağden, firari Emrah Bağdatlı'nın kendilerine adrese teslim ihaleler ayarladığını anlattı. İhalelerin formalitesini sağlamak ve içeride kalan 5 milyon TL'lik hak edişlerini alabilmek için kendilerinden zorla 'yan teklifler' alındığını itiraf eden Mağden, kurulan bu düzende şirketler arası karmaşık bir fatura trafiği yürütüldüğünü söyledi. Mağden, tüm bu sistemin işlemesi için Emrah Bağdatlı'ya hak edişlerinden yüzde 10 oranında rüşvet verdiğini söyledi. Mağden, Bağdatlı'nın "Bir sistem var, bu sistem içinde çok paraya ihtiyaç olacak" dediğini aktardı.
'YUKARISI İSTİYOR' DİYEREK PARA ALDI
Ağaç AŞ'ye yıllarca iş yapan Güney Çiçekçilik'in sahibi Ensar Güney, biriken devasa ödemelerini alabilmek için Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'a para verdiğini itiraf etti.
Ensar Güney, Ağaç AŞ'nin satın alma müdürü ve örgüt üyesi Ümit Polat'ın, elinde firma isimlerinin yazılı olduğu bir liste ile Yalova'da bulunan fidanlığına sürpriz bir ziyaret yaptığını anlattı. Polat'ın kendisine Sukas'ın yapılan işler karşılığında yüzde 10 oranında pay istediğini aktaran Güney, bu talebi bizzat teyit etmek için Ali Sukas ile makamında görüştüğünü söyledi. Sukas'ın "Yukarısı istiyor", "Yukarıdan talep ediliyor" dediğini kaydeden Güney, 100 milyon TL'ye yakın alacağını kurtarabilmek için Sukas'a makam odasında iki ayrı seferde (önce 35 bin Euro, daha sonra 15 bin Dolar) elden nakit para verdiğini beyan etti.
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Mahkemede ''Sistem'' itirafı! ''Yukarısı istiyor'' diyerek rüşvet vurgunu
İBB'ye yönelik asrın yolsuzluk davasında, ihale karşılığı rüşvet alınan isimler mahkemede 'Sistem'in nasıl işlediğini anlattı. 'Dijital Denetim Müzesi'ni yapan Tuce firmasının sahibi Cem Çelik, 'İhale ve sözleşme yapılmadı. Benden sahte fatura ile 12 milyon TL aldılar.' dedi. Kültür AŞ'den 100 milyon TL üzerinde ihale alan 45 Tasarım'ı sahibi Mete Mağden, 'Sistem'e yüzde 10 rüşvet verdim.' diye konuştu. Ağaç A.Ş.'ye iş yapan Güney Çiçekçilik sahibi Ensar Güney ise, 'Genel Müdür Ali Sukas 'Yukarısı istiyor' dedi. Benden her iş için yüzde 10 rüşvet aldı.' ifadelerini kullandı.
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 81. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları damga vurdu. Dün yapılan duruşmada Dijital Deneyim Müzesi binasının inşaatını yapan 'Tuce' isimli firmanın sahibi Cem Çelik, Kültür AŞ'den 100 milyondan fazla ihaleler alan '45 Tasarım' isimli şirketin sahibi Mete Mağden ve Ağaç AŞ'ye yıllarca iş yapan Güney Çiçekçilik'in sahibi Ensar Güney savunma yaptı.
12 MİLYON LİRA ALDILAR
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Dijital Deneyim Müzesi binasının inşaatını yapan Tuce isimli firmanın sahibi Cem Çelik kendisine hiçbir ihale ve sözleşme olmadan müzenin yapımına başlattırıldığını ifade etti. Bu süreçte, yetkililerin müzenin reklam filmlerinin çekileceği bahanesi ile kendisinden 12 milyon TL'nin üzerinde para alındığını belirten Çelik, bu tahsilatın hiçbir sözleşmesi ve onayı olmayan sahte fatura yöntemi ile gerçekleştirildiğini söyledi. Çelik ayrıca, müzenin gerçek maliyetini çıkarmak ve kılıfına uydurmak için bitişikteki iletişim koordinatörlüğü binasının ihalesinde usulsüzlük yapıldığını vurguladı. Yaklaşık 30 milyon TL'lik imalat yapmasına rağmen parasını alamadığını belirten Çelik, aldatılarak zarara uğratıldığını beyan etti.
'YÜZDE 10 PAY VERDİK'
Kültür AŞ'den 100 milyon liranın üzerinde ihale alan 45 Tasarım isimli şirketin sahibi Mete Mağden ise, İBB ve Kültür AŞ'nin içindeki sistemi mahkemede ifşa etti. Mete Mağden, firari Emrah Bağdatlı'nın kendilerine adrese teslim ihaleler ayarladığını anlattı. İhalelerin formalitesini sağlamak ve içeride kalan 5 milyon TL'lik hak edişlerini alabilmek için kendilerinden zorla 'yan teklifler' alındığını itiraf eden Mağden, kurulan bu düzende şirketler arası karmaşık bir fatura trafiği yürütüldüğünü söyledi. Mağden, tüm bu sistemin işlemesi için Emrah Bağdatlı'ya hak edişlerinden yüzde 10 oranında rüşvet verdiğini söyledi. Mağden, Bağdatlı'nın "Bir sistem var, bu sistem içinde çok paraya ihtiyaç olacak" dediğini aktardı.
'YUKARISI İSTİYOR' DİYEREK PARA ALDI
Ağaç AŞ'ye yıllarca iş yapan Güney Çiçekçilik'in sahibi Ensar Güney, biriken devasa ödemelerini alabilmek için Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'a para verdiğini itiraf etti.
Ensar Güney, Ağaç AŞ'nin satın alma müdürü ve örgüt üyesi Ümit Polat'ın, elinde firma isimlerinin yazılı olduğu bir liste ile Yalova'da bulunan fidanlığına sürpriz bir ziyaret yaptığını anlattı. Polat'ın kendisine Sukas'ın yapılan işler karşılığında yüzde 10 oranında pay istediğini aktaran Güney, bu talebi bizzat teyit etmek için Ali Sukas ile makamında görüştüğünü söyledi. Sukas'ın "Yukarısı istiyor", "Yukarıdan talep ediliyor" dediğini kaydeden Güney, 100 milyon TL'ye yakın alacağını kurtarabilmek için Sukas'a makam odasında iki ayrı seferde (önce 35 bin Euro, daha sonra 15 bin Dolar) elden nakit para verdiğini beyan etti.
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