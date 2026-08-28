‘Kuytulcular Suç Örgütü'nün sosyal medya stratejileri deşifre edildi. Söz konusu örgüt üyelerinin FETÖ tarzı bir yöntemle 7/24 devleti hedef aldıkları, dezenformasyon ürettikleri ve psikolojik harekat yönettikleri tespit edilen 1166 hesap hakkında erişim engelleme kararı alındı.
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 14:23
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 14:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adana merkezli Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve yöneticilerine yönelik yürütülen adli soruşturmalar kapsamına yeni bir boyut eklendi. Emniyet ve istihbarat birimlerinin koordineli çalışması sonucu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapının sosyal medya operasyonları ve dijital propaganda ağları deşifre edildi.
Yapılan incelemelerde, yapı üyelerinin FETÖ benzeri bir organizasyon şeması ve yöntemiyle 7/24 esaslı devleti, yargı organlarını ve emniyet birimlerini hedef aldıkları; dezenformasyon içerikli kampanyalar yürüterek dijital alanda psikolojik harekat yaptıkları tespit edildi. Bu tespitlerin ardından harekete geçen yargı makamları, örgütle bağlantılı olduğu ve koordineli biçimde kamu düzenini bozmayı hedeflediği saptanan 1166 sosyal medya hesabına ve web sitesine erişim engeli kararı getirdi
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Kuytulcuların sosyal medya ağına darbe!
‘Kuytulcular Suç Örgütü'nün sosyal medya stratejileri deşifre edildi. Söz konusu örgüt üyelerinin FETÖ tarzı bir yöntemle 7/24 devleti hedef aldıkları, dezenformasyon ürettikleri ve psikolojik harekat yönettikleri tespit edilen 1166 hesap hakkında erişim engelleme kararı alındı.
Adana merkezli Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve yöneticilerine yönelik yürütülen adli soruşturmalar kapsamına yeni bir boyut eklendi. Emniyet ve istihbarat birimlerinin koordineli çalışması sonucu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapının sosyal medya operasyonları ve dijital propaganda ağları deşifre edildi.
Yapılan incelemelerde, yapı üyelerinin FETÖ benzeri bir organizasyon şeması ve yöntemiyle 7/24 esaslı devleti, yargı organlarını ve emniyet birimlerini hedef aldıkları; dezenformasyon içerikli kampanyalar yürüterek dijital alanda psikolojik harekat yaptıkları tespit edildi. Bu tespitlerin ardından harekete geçen yargı makamları, örgütle bağlantılı olduğu ve koordineli biçimde kamu düzenini bozmayı hedeflediği saptanan 1166 sosyal medya hesabına ve web sitesine erişim engeli kararı getirdi
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