''Kuytulcular''ın kirli çarkı deşifre oldu! Elektroşoklu işkenceyle milyon dolarlık senet
''Kuytulcular''ın kirli çarkı deşifre oldu! Elektroşoklu işkenceyle milyon dolarlık senet
İnfak ve yardım adı altında din istismarı yapan Alparslan Kuytul'un lideri olduğu 'Kuytulcular'ın zorla adam kaçırdığı, işkenceyle senet aldığı ve tehdit ettiği ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, 'Kuytulcular' olarak bilinen ve liderliğini Alparslan Kuytul'un yaptığı yapılanmanın faaliyetlerini ve gelirlerini incelemeye aldı. Kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında yer aldığı 32 kişi hakkında; 'suç örgütü kurma', 'örgüt üyeliği', 'kara para aklama', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Kuytul çifti dahil 26 kişi gözaltına alındı.
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 5 şirkete kayyım atanırken, yapılanma lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildi.
YENİDEN YAPILANDILAR
Yapılanmaya yönelik 2018'de benzer adli işlemler gerçekleştirildiği belirtilirken, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda yapılanmanın bu süreçten sonra taktik değiştirerek yeniden organize olduğu saptandı.
YARDIMLAR İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasındaki ihbarlara göre; 'infak', 'kurban bağışı', 'zekat' ve 'öğrenci yardımı' adı altında toplanan paraların miktarı ve kullanım alanları konusunda bağışçılara bilgi verilmediği, bazı gelirlerin kayda geçirilmeyerek faaliyetlerin finansmanında kullanıldığı iddiaları mali incelemeye alındı.
ELEKTROŞOKLU İŞKENCE
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma dosyasında müşteki sıfatıyla ifade veren iş insanı Koray Sarısaçlı'nın anlatımları, yapılanmaya ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Sarısaçlı, farklı tarihlerde verdiği ifadelerde kaçırıldığını, tehdit edildiğini ileri sürdü. Sarısaçlı, 2021 yılının eylül ayında işyerinden çıktıktan sonra maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini anlattı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurulduğunu, kafasının arkasından ve bileğinden elektrik verildiğini söyledi.
7 MİLYON DOLARLIK SENET
Sarısaçlı, alıkonulduğu sırada kendisine baskı ve tehditle yaklaşık 30 ayrı senet imzalatıldığını, tutarların dolar cinsinden yazdırıldığını ve toplam miktarın hatırladığı kadarıyla 6-7 milyon doları bulduğunu söyledi. İtiraz ettiğinde darp edildiğini ve ailesine zarar verilmekle tehdit edildiğini ileri sürdü.
"FURKAN'I TEMİZE ÇIKAR'
Sarısaçlı, serbest bırakılmadan önce kendisine Alparslan Kuytul'dan talimat geldiğinin söylendiğini ve Furkan Vakfı ile gönüllülerinin kaçırılma olayıyla ilgisinin bulunmadığını söylemesinin istendiğini anlattı. Bu açıklamayı yapmaması halinde annesi, kız kardeşi ve çocuklarının zarar görebileceği yönünde tehdit edildiğini öne sürdü. Sarısaçlı'nın beyanlarına göre, kendisine verilen açıklama metni videoya alındı ancak ilk kayıt beğenilmeyince aynı metni 3-4 kez yeniden okumak zorunda bırakıldı. Sarısaçlı ayrıca, kendisine "Hoca Efendi'nin talimatı" doğrultusunda hareket etmesinin söylendiğini ileri sürdü. Sarısaçlı, Adana Adliyesi'ne götürüldüğünde bir aracın içinde kendisine video kaydında ve Cumhuriyet savcısının karşısında neler söylemesi gerektiğinin anlatıldığını öne sürdü. 9 Kasım 2021'de yeniden savcılığa giden Sarısaçlı, önceki ifadesinin baskı altında alındığını belirterek beyanını değiştirdi.
ZORLA CANLI YAYINA ÇIKTI
Savcılık beyanının ardından yeniden video çekildiğini, Furkan Nesli Dergisi binasına götürülerek YouTube kanalında canlı yayına çıkarıldığını belirten Sarısaçlı, burada da baskı altında vakfı aklayan beyanlar verdiğini iddia etti. Canlı yayında da kaçırılma olayının vakıf ve tutuklanan vakıf üyeleriyle ilgisinin bulunmadığını söylemek zorunda bırakıldığını iddia etti.
HASTANE İÇİN VEKALET VERDİ
Sarısaçlı'nın ifadelerinde malvarlığına ilişkin de dikkat çeken iddialar yer aldı. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un kendisinden Özel Korupark Hastanesi, Kabasakal'daki villa ve Yumurtalık'taki deniz evi üzerinde satış ve tasarruf yetkisi sağlayacak genel vekaletname istediğini ileri sürdü. Kuytul'un yönlendirmesiyle notere gittiğini ve burada Rıdvan Biçen ile görüştüğünü belirten Sarısaçlı, malvarlıklarının resmi maliki Asuman Sarısaçlı'nın genel vekalet verdiğini, daha sonra bu vekaletnamenin azledildiğini söyledi.
"DERGİYE GEL, EN ÖNDE OTUR"
Serbest bırakılmasının ardından örgüte bağlılık algısı oluşturmak adına dergi ofisindeki sohbetlerde en ön sıralarda oturmasının istendiğini dile getiren Sarısaçlı, vekalet taleplerini yerine getirmemesi durumunda kumpas davalarla ceza aldırılmakla tehdit edildiğini ileri sürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ
Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi bir toplantıda, "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir" ifadesini kullanmıştı. Kuytul'un Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonu eleştirip, 'Teslim olmasınlar' diyerek devlete karşı direnme çağrısı yapmıştı.
BAKAN GÜRLEK: İNANCI DEĞİL MALİ DELİLLERİ BAZ ALDIK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin şunları söyledi: "Kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu soruşturma herhangi bir dini grubu veya inancı değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur beyanlarını ve mali delilleri konu almaktadır."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
''Kuytulcular''ın kirli çarkı deşifre oldu! Elektroşoklu işkenceyle milyon dolarlık senet
İnfak ve yardım adı altında din istismarı yapan Alparslan Kuytul'un lideri olduğu 'Kuytulcular'ın zorla adam kaçırdığı, işkenceyle senet aldığı ve tehdit ettiği ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, 'Kuytulcular' olarak bilinen ve liderliğini Alparslan Kuytul'un yaptığı yapılanmanın faaliyetlerini ve gelirlerini incelemeye aldı. Kapatılan Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında yer aldığı 32 kişi hakkında; 'suç örgütü kurma', 'örgüt üyeliği', 'kara para aklama', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda Kuytul çifti dahil 26 kişi gözaltına alındı.
5 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 5 şirkete kayyım atanırken, yapılanma lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildi.
YENİDEN YAPILANDILAR
Yapılanmaya yönelik 2018'de benzer adli işlemler gerçekleştirildiği belirtilirken, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda yapılanmanın bu süreçten sonra taktik değiştirerek yeniden organize olduğu saptandı.
YARDIMLAR İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasındaki ihbarlara göre; 'infak', 'kurban bağışı', 'zekat' ve 'öğrenci yardımı' adı altında toplanan paraların miktarı ve kullanım alanları konusunda bağışçılara bilgi verilmediği, bazı gelirlerin kayda geçirilmeyerek faaliyetlerin finansmanında kullanıldığı iddiaları mali incelemeye alındı.
ELEKTROŞOKLU İŞKENCE
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturma dosyasında müşteki sıfatıyla ifade veren iş insanı Koray Sarısaçlı'nın anlatımları, yapılanmaya ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Sarısaçlı, farklı tarihlerde verdiği ifadelerde kaçırıldığını, tehdit edildiğini ileri sürdü. Sarısaçlı, 2021 yılının eylül ayında işyerinden çıktıktan sonra maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini anlattı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurulduğunu, kafasının arkasından ve bileğinden elektrik verildiğini söyledi.
7 MİLYON DOLARLIK SENET
Sarısaçlı, alıkonulduğu sırada kendisine baskı ve tehditle yaklaşık 30 ayrı senet imzalatıldığını, tutarların dolar cinsinden yazdırıldığını ve toplam miktarın hatırladığı kadarıyla 6-7 milyon doları bulduğunu söyledi. İtiraz ettiğinde darp edildiğini ve ailesine zarar verilmekle tehdit edildiğini ileri sürdü.
"FURKAN'I TEMİZE ÇIKAR'
Sarısaçlı, serbest bırakılmadan önce kendisine Alparslan Kuytul'dan talimat geldiğinin söylendiğini ve Furkan Vakfı ile gönüllülerinin kaçırılma olayıyla ilgisinin bulunmadığını söylemesinin istendiğini anlattı. Bu açıklamayı yapmaması halinde annesi, kız kardeşi ve çocuklarının zarar görebileceği yönünde tehdit edildiğini öne sürdü. Sarısaçlı'nın beyanlarına göre, kendisine verilen açıklama metni videoya alındı ancak ilk kayıt beğenilmeyince aynı metni 3-4 kez yeniden okumak zorunda bırakıldı. Sarısaçlı ayrıca, kendisine "Hoca Efendi'nin talimatı" doğrultusunda hareket etmesinin söylendiğini ileri sürdü. Sarısaçlı, Adana Adliyesi'ne götürüldüğünde bir aracın içinde kendisine video kaydında ve Cumhuriyet savcısının karşısında neler söylemesi gerektiğinin anlatıldığını öne sürdü. 9 Kasım 2021'de yeniden savcılığa giden Sarısaçlı, önceki ifadesinin baskı altında alındığını belirterek beyanını değiştirdi.
ZORLA CANLI YAYINA ÇIKTI
Savcılık beyanının ardından yeniden video çekildiğini, Furkan Nesli Dergisi binasına götürülerek YouTube kanalında canlı yayına çıkarıldığını belirten Sarısaçlı, burada da baskı altında vakfı aklayan beyanlar verdiğini iddia etti. Canlı yayında da kaçırılma olayının vakıf ve tutuklanan vakıf üyeleriyle ilgisinin bulunmadığını söylemek zorunda bırakıldığını iddia etti.
HASTANE İÇİN VEKALET VERDİ
Sarısaçlı'nın ifadelerinde malvarlığına ilişkin de dikkat çeken iddialar yer aldı. Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un kendisinden Özel Korupark Hastanesi, Kabasakal'daki villa ve Yumurtalık'taki deniz evi üzerinde satış ve tasarruf yetkisi sağlayacak genel vekaletname istediğini ileri sürdü. Kuytul'un yönlendirmesiyle notere gittiğini ve burada Rıdvan Biçen ile görüştüğünü belirten Sarısaçlı, malvarlıklarının resmi maliki Asuman Sarısaçlı'nın genel vekalet verdiğini, daha sonra bu vekaletnamenin azledildiğini söyledi.
"DERGİYE GEL, EN ÖNDE OTUR"
Serbest bırakılmasının ardından örgüte bağlılık algısı oluşturmak adına dergi ofisindeki sohbetlerde en ön sıralarda oturmasının istendiğini dile getiren Sarısaçlı, vekalet taleplerini yerine getirmemesi durumunda kumpas davalarla ceza aldırılmakla tehdit edildiğini ileri sürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ
Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi bir toplantıda, "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında işi bitirilecektir" ifadesini kullanmıştı. Kuytul'un Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonu eleştirip, 'Teslim olmasınlar' diyerek devlete karşı direnme çağrısı yapmıştı.
BAKAN GÜRLEK: İNANCI DEĞİL MALİ DELİLLERİ BAZ ALDIK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin şunları söyledi: "Kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu soruşturma herhangi bir dini grubu veya inancı değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur beyanlarını ve mali delilleri konu almaktadır."
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Çok Okunanlar