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  • Küçükçekmece D-100'de can pazarı! İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 ölü

Küçükçekmece D-100'de can pazarı! İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 ölü

Küçükçekmece'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 08:25
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 08:25
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Küçükçekmece D-100'de can pazarı! İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 ölü

-100 kara yolu Edirne istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.

Otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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