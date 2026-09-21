Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı ifade verecek
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı ifade verecek
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, dönemin cezaevi baş gardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı’nın da ifadesinin alınmasına karar verildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 15:18
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 15:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski MİT görevlisi Kozinoğlu’nun 2011 yılında, Silivri Cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan Osman Arslan, dönemin baş gardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye sevk edildi.
FETÖ kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Enver Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesi sağlık sorunları sebebiyle alınamamıştı.
Enver, yarın ifade verecek
Soruşturma kapsamında, Enver Altaylı’nın da ifadesinin yarın İstanbul'da alınmasına karar verildi.
Soruşturmada daha önce, 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ile emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.
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Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı ifade verecek
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, dönemin cezaevi baş gardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı’nın da ifadesinin alınmasına karar verildi.
Eski MİT görevlisi Kozinoğlu’nun 2011 yılında, Silivri Cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan Osman Arslan, dönemin baş gardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye sevk edildi.
FETÖ kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Enver Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesi sağlık sorunları sebebiyle alınamamıştı.
Enver, yarın ifade verecek
Soruşturma kapsamında, Enver Altaylı’nın da ifadesinin yarın İstanbul'da alınmasına karar verildi.
Soruşturmada daha önce, 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ile emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.
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