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  • ''Kozinoğlu soruşturmasında ifade vereceğim'' demişti... Başsavcılıktan Kütahyalı'ya yalanlama

''Kozinoğlu soruşturmasında ifade vereceğim'' demişti... Başsavcılıktan Kütahyalı'ya yalanlama

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı, bilgi sahibi olarak ifade vereceğini açıkladı. Başsavcılık ise Kütahyalı'yı yalanladı.

Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 13:06
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 13:07
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
''Kozinoğlu soruşturmasında ifade vereceğim'' demişti... Başsavcılıktan Kütahyalı'ya yalanlama

Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Sosyal medyadaki videoları ve yazıları nedeniyle gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ifadeye çağırıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kütahyalı "'Bilgi sahibi' sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi'ndeyim." diyerek ifade vereceğini duyurdu.

Kütahyalı, "Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey'e, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım." dedi.

BAŞSAVCILIK KÜTAHYALI'YI YALANLADI

Ancak başsavcılık Kütahyalı'yı yalanladı. Yapılan açıklamada, herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmadığı bildirildi.

SENARİSLER İFADE VERMİŞTİ

Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan dün bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

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