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Kömür yüklü tıra operasyon: 2 gözaltı

Ankara'da kömür yüklü bir tırda yapılan aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 07:27
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 07:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kömür yüklü tıra operasyon: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, kömür yüklü bir tırla uyuşturucu madde taşındığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri, tırı Altındağ ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Aramada, kömürlerin arasında gizlenmiş 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tırda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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