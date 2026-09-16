SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Kırmızı bültenle aranıyordu! Emniyet'ten nokta operasyon

Moldova tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:30
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 10:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kırmızı bültenle aranıyordu! Emniyet'ten nokta operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla I.R.'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver