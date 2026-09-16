Kırmızı bültenle aranıyordu! Emniyet'ten nokta operasyon
Kırmızı bültenle aranıyordu! Emniyet'ten nokta operasyon
Moldova tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:30
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 10:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla I.R.'yi yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.
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Kırmızı bültenle aranıyordu! Emniyet'ten nokta operasyon
Moldova tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan I.R'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla I.R.'yi yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.
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