Kılıçdaroğlu'ndan NATO Zirvesi öncesi Türkiye vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan NATO Zirvesi öncesi Türkiye vurgusu
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Sivas Katliamı'nı anarken, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin uluslararası platformlarda kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 18:30
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 18:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Açıklamasına 2 Temmuz'un yıl dönümüne değinerek başlayan Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı'nı anımsattı. Kılıçdaroğlu, "İnsan insanı yakar mı?" sözleriyle başlayan mesajında, yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade etti.
Yeni dünya düzenine ilişkin değerlendirme
Dünyada güç merkezlerinin, uluslararası dengelerin, teknoloji, enerji, ticaret ve güvenlik anlayışının yeniden şekillendiğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki konumunun önem taşıdığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin dış politika anlayışına ilişkin, "Türkiye hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Hiçbir gücün ileri karakolu olmayacaktır. Hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
NATO Zirvesi mesajı
7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne değinen Kılıçdaroğlu, toplantının yalnızca bir zirve olmadığını, Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki vizyonunun da ele alınacağı bir süreç olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, "Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil; kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve Cumhuriyet'in bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır." dedi.
Hükümete çağrıda bulundu
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO üyeliğini sürdürürken bağımsız dış politika anlayışını koruması gerektiğini belirterek, "Biz NATO üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu değiliz. Avrupa'nın çevre ülkesi değiliz. Biz Çin ve Rusya ile konuşuruz ama onların yörüngesine girmeyiz. Bizim görevimiz kendi bölgemizde barış ve denge üretmektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin uluslararası platformlarda tarihsel ağırlığıyla yer aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Ankara'daki zirvede verilecek mesajın Türkiye'nin dış politika vizyonu açısından önem taşıdığını ifade etti.
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Kılıçdaroğlu'ndan NATO Zirvesi öncesi Türkiye vurgusu
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Sivas Katliamı'nı anarken, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin uluslararası platformlarda kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Açıklamasına 2 Temmuz'un yıl dönümüne değinerek başlayan Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı'nı anımsattı. Kılıçdaroğlu, "İnsan insanı yakar mı?" sözleriyle başlayan mesajında, yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade etti.
Yeni dünya düzenine ilişkin değerlendirme
Dünyada güç merkezlerinin, uluslararası dengelerin, teknoloji, enerji, ticaret ve güvenlik anlayışının yeniden şekillendiğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki konumunun önem taşıdığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin dış politika anlayışına ilişkin, "Türkiye hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Hiçbir gücün ileri karakolu olmayacaktır. Hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
NATO Zirvesi mesajı
7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne değinen Kılıçdaroğlu, toplantının yalnızca bir zirve olmadığını, Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki vizyonunun da ele alınacağı bir süreç olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, "Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil; kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve Cumhuriyet'in bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır." dedi.
Hükümete çağrıda bulundu
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin NATO üyeliğini sürdürürken bağımsız dış politika anlayışını koruması gerektiğini belirterek, "Biz NATO üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu değiliz. Avrupa'nın çevre ülkesi değiliz. Biz Çin ve Rusya ile konuşuruz ama onların yörüngesine girmeyiz. Bizim görevimiz kendi bölgemizde barış ve denge üretmektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin uluslararası platformlarda tarihsel ağırlığıyla yer aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Ankara'daki zirvede verilecek mesajın Türkiye'nin dış politika vizyonu açısından önem taşıdığını ifade etti.
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