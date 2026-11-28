Kayıp çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı: İlk sözleri duygulandırdı
Kayıp çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı: İlk sözleri duygulandırdı
Kocaeli'den Bolu'ya gezi için gelen ve minibüsün çamura saplanması sonucu mahsur kalan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin kurtarıldığı anlarda, çocuklardan birinin ekiplere söylediği “Allah razı olsun” sözleri duygulandırdı.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 11:33
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 11:34
Kaynak:
AA
Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda Düzce'nin Yığılca ilçesi mevkiinde çamura saplandı. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından sağ salim kurtarılan çocukların ekiplere söylediği "Allah razı olsun" sözleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Birbirimize sarılıp ağladık" paylaşımı yürekleri ısıttı.
Meta Açıklama: Bolu gezisi dönüşünde çamura saplanan minibüsteki 10 kız çocuğu ve 3 görevli kurtarıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklaması ve kurtarılma anları haberimizde.
Haber Metni:
Kocaeli'den günübirlik gezi için Bolu'ya giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan minibüs, dönüş yolunda Düzce'nin Yığılca ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çamura saplandı. Araçla irtibatın kesilmesi üzerine devletin tüm ilgili birimleri hızla harekete geçerek bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.
Kurtarılma Anlarındaki İlk Sözler Duygulandırdı
Zorlu arazi şartlarını aşarak mahsur kalan minibüse ulaşan ekiplerin kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde görevlilerin hızla aracın bulunduğu noktaya gelerek çocukları ve personeli tahliye ettiği anlar yer aldı.
Uzun süren bekleyişin ardından kurtarma ekiplerini karşılarında gören çocuklardan birinin, "Allah razı olsun" dediği duyuldu. Büyük bir sevinçle araçtan çıkarılan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bakan Göktaş: "Birbirimize Sarılıp Ağladık"
Süreci başından itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mutlu sonun ardından sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama paylaştı. Çocuklara ve personele kavuşma anını anlatan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Çok şükür, 10 evladımıza ve 3 mesai arkadaşımıza sağ salim ulaştık. Birbirimize sarılıp, ağladık. Kocaeli’nden Bolu’ya günübirlik ziyarete gelen çocuklarımızın ve Bakanlık personelimizin içinde bulunduğu araçla irtibatın kesilmesi sonucu ivedilikle başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Süreci ilk anından itibaren titizlikle takip eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, arama kurtarma çalışmalarında görev alan devletimizin tüm kurumlarına ve ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Evlatlarımızı, mesai arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı kendi evladı görüp bizimle beraber süreci takip eden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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Kayıp çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı: İlk sözleri duygulandırdı
Kocaeli'den Bolu'ya gezi için gelen ve minibüsün çamura saplanması sonucu mahsur kalan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin kurtarıldığı anlarda, çocuklardan birinin ekiplere söylediği “Allah razı olsun” sözleri duygulandırdı.
Kocaeli'den Bolu'ya günübirlik geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda Düzce'nin Yığılca ilçesi mevkiinde çamura saplandı. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından sağ salim kurtarılan çocukların ekiplere söylediği "Allah razı olsun" sözleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Birbirimize sarılıp ağladık" paylaşımı yürekleri ısıttı.
Meta Açıklama: Bolu gezisi dönüşünde çamura saplanan minibüsteki 10 kız çocuğu ve 3 görevli kurtarıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklaması ve kurtarılma anları haberimizde.
Haber Metni:
Kocaeli'den günübirlik gezi için Bolu'ya giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan minibüs, dönüş yolunda Düzce'nin Yığılca ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çamura saplandı. Araçla irtibatın kesilmesi üzerine devletin tüm ilgili birimleri hızla harekete geçerek bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı.
Kurtarılma Anlarındaki İlk Sözler Duygulandırdı
Zorlu arazi şartlarını aşarak mahsur kalan minibüse ulaşan ekiplerin kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde görevlilerin hızla aracın bulunduğu noktaya gelerek çocukları ve personeli tahliye ettiği anlar yer aldı.
Uzun süren bekleyişin ardından kurtarma ekiplerini karşılarında gören çocuklardan birinin, "Allah razı olsun" dediği duyuldu. Büyük bir sevinçle araçtan çıkarılan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bakan Göktaş: "Birbirimize Sarılıp Ağladık"
Süreci başından itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mutlu sonun ardından sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama paylaştı. Çocuklara ve personele kavuşma anını anlatan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
Kaynak: AA
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