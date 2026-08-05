İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı
İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 08:30
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 08:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Son dakika haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.
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İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.
Son dakika haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.
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