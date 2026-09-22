İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:51
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 10:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede 3 adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 bin 442 sentetik ecza, 2 kilo 259 gram sentetik uyuşturucu, 1210 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde, hassas terazi, tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 100 lira ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede 3 adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 bin 442 sentetik ecza, 2 kilo 259 gram sentetik uyuşturucu, 1210 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde, hassas terazi, tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 100 lira ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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