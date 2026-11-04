SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İzmir'de 25 yaşındaki genç kadın evinde vuruldu!

İzmir'in Menemen ilçesinde evinde silahla vurulan genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:24
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 15:25
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'de 25 yaşındaki genç kadın evinde vuruldu!

Atatürk Mahallesi Barış Caddesi'ndeki evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler evdeki H.Ç.Ç'nin (25) silahla yaralandığını belirledi.

Hastaneye kaldırılan kadın, ifadesinde olayı İstanbul'dan gelen ağabeyleri H.Ç. (42) ve U.Ç'nin (35) gerçekleştirdiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin düzenledikleri operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver