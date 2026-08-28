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İstanbul'da sağanak sonrası facia! 11 araç birbirine girdi

Esenyurt'ta, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 08:30
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 08:31
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da sağanak sonrası facia! 11 araç birbirine girdi

İstanbul’da sabaha karşı etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Esenyurt ve Üsküdar’da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

Esenyurt’ta 11 araç birbirine girdi

Sağanağın ardından Esenyurt’ta, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi.

11 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar’da 3 araç çarpıştı

Benzer bir kaza da Üsküdar Uzunçayır mevkisinde yaşandı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı.

İstanbul’un farklı noktalarında da sağanak nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yağışın kayganlaştırdığı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

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