İstanbul’da okulların ilk günü ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul’da okulların ilk günü ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü uygulanacak ulaşım ve trafik önlemlerini belirledi. Karara göre bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, eğitimin ilk günü 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Okulların açılmasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğu ise ekipler ve kent içi kameralar üzerinden takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 18:57
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 18:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
UKOME Ağustos ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirildi. Toplantıda İBB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortak eylem planı ele alındı.
Toplu ulaşım 10 saat ücretsiz olacak
İstanbul’da okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü, bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanılabilecek. Uygulama, eğitim öğretim yılının ilk gününde devreye alınacak ulaşım tedbirlerinin bir parçası olacak.
Kent genelinde ulaşım ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla 808 noktada bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel görevlendirilecek. Okul servislerine yönelik denetimler de gerçekleştirilecek.
Trafik yoğunluğu kameralarla izlenecek
Trafiğin yoğun olduğu noktalarda 8 çekici hazır tutulacak. Maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale amacıyla ayrıca 33 çekici görevlendirilecek.
Okul güzergahlarında 30 Yerinde Çözüm Aracı ile 60 personel görev yapacak. İBB ve ilgili kurumların temsilcileri, AKOM ve UYM’de 3 gün boyunca nöbet tutarak kent içi kameralar üzerinden trafik yoğunluğunu takip edecek.
Okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yok
Okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yapılmayacak. Devam eden çalışmaların ise eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlanması planlanıyor.
Okul çevrelerindeki 64 trafik ışığında da çocukların trafik farkındalığını artırmak amacıyla çocuk sesi kullanılacak. Kurumların ortak eylem planı kapsamında alınan önlemler, okul güzergahları ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde uygulanacak.
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İstanbul’da okulların ilk günü ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü uygulanacak ulaşım ve trafik önlemlerini belirledi. Karara göre bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları, eğitimin ilk günü 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Okulların açılmasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğu ise ekipler ve kent içi kameralar üzerinden takip edilecek.
UKOME Ağustos ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirildi. Toplantıda İBB, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortak eylem planı ele alındı.
Toplu ulaşım 10 saat ücretsiz olacak
İstanbul’da okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü, bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz yararlanılabilecek. Uygulama, eğitim öğretim yılının ilk gününde devreye alınacak ulaşım tedbirlerinin bir parçası olacak.
Kent genelinde ulaşım ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla 808 noktada bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel görevlendirilecek. Okul servislerine yönelik denetimler de gerçekleştirilecek.
Trafik yoğunluğu kameralarla izlenecek
Trafiğin yoğun olduğu noktalarda 8 çekici hazır tutulacak. Maddi hasarlı trafik kazalarına müdahale amacıyla ayrıca 33 çekici görevlendirilecek.
Okul güzergahlarında 30 Yerinde Çözüm Aracı ile 60 personel görev yapacak. İBB ve ilgili kurumların temsilcileri, AKOM ve UYM’de 3 gün boyunca nöbet tutarak kent içi kameralar üzerinden trafik yoğunluğunu takip edecek.
Okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yok
Okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yapılmayacak. Devam eden çalışmaların ise eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlanması planlanıyor.
Okul çevrelerindeki 64 trafik ışığında da çocukların trafik farkındalığını artırmak amacıyla çocuk sesi kullanılacak. Kurumların ortak eylem planı kapsamında alınan önlemler, okul güzergahları ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde uygulanacak.
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