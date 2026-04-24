SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İstanbul'da metrobüs hattında ulaşım kilidi: Yolcular yolu kapattı

İstanbul Beylikdüzü hattında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk ve sefer aksamaları yolcuları isyan ettirdi. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar metrobüslerin önünü keserek tepki gösterdi.

Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:16
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattı güne büyük bir aksamayla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen binlerce vatandaş, duraklarda benzeri görülmemiş bir yoğunlukla karşılaştı. Özellikle Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında peronlar dolup taştı.

"Araçlar durmadan geçiyor" iddiası

Dakikalarca duraklarda bekleyen yolcular, gelen araçların kapasitesinin çok üzerinde dolu olması nedeniyle durmadan yollarına devam ettiğini iddia etti. Araçlara binemeyen ve durakta mahsur kalan vatandaşların tepkisi kısa sürede büyüdü.

Metrobüsün önünü kestiler

Tansiyonun yükseldiği bazı duraklarda çileden çıkan bir grup yolcu, seferleri durdurmak için durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçti. Yolcular ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşanırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver