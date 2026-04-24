İstanbul'da metrobüs hattında ulaşım kilidi: Yolcular yolu kapattı
İstanbul Beylikdüzü hattında sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk ve sefer aksamaları yolcuları isyan ettirdi. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar metrobüslerin önünü keserek tepki gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 11:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattı güne büyük bir aksamayla başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen binlerce vatandaş, duraklarda benzeri görülmemiş bir yoğunlukla karşılaştı. Özellikle Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında peronlar dolup taştı.
"Araçlar durmadan geçiyor" iddiası
Dakikalarca duraklarda bekleyen yolcular, gelen araçların kapasitesinin çok üzerinde dolu olması nedeniyle durmadan yollarına devam ettiğini iddia etti. Araçlara binemeyen ve durakta mahsur kalan vatandaşların tepkisi kısa sürede büyüdü.
Metrobüsün önünü kestiler
Tansiyonun yükseldiği bazı duraklarda çileden çıkan bir grup yolcu, seferleri durdurmak için durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçti. Yolcular ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşanırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
