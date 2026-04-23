Adalet Bakanlığı ceza biriminde yeni yapılanmaya gitti
Adalet Bakanlığı ceza biriminde yeni yapılanma kapsamında 7 daire kuruldu. Yeni yapı hangi alanlarda görev alacak sorusu gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 18:21
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, yeni daire başkanlığı kuruldu. Kamuoyunda hassasiyet oluşturan suç türlerinde uzmanlaşmayı artırmak ve kolluk birimleriyle koordinasyonu güçlendirmek amacıyla oluşturulan yeni yapı, ceza adalet sisteminin işleyişinde kurumsal kapasiteyi genişletmeyi hedefliyor. Yeni birimlerin sahadaki etkisinin nasıl şekilleneceği ise izlenecek süreçte netleşecek.
Yeni dairelerin görev alanı genişletildi
Kurulan daire başkanlıkları, farklı suç tiplerine odaklanarak ihtisaslaşmayı artıracak şekilde yapılandırıldı. Bu kapsamda Adli Emanet, Doğal Afet ve Kazalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma, Kamu Düzeni ve Dijital Ortam Güvenliği ile Dezenformasyonla Mücadele, Örgütlü Narkotik ve Ekonomik Suçlar, Terör Suçları ile Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları daire başkanlıkları oluşturuldu.
Faili meçhul dosyalar için koordinasyon görevi
Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, faili meçhul olaylara ilişkin soruşturmalarda birimler arası koordinasyonu sağlamakla görevlendirildi. Bu birim, özellikle kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosyaların aydınlatılmasına yönelik süreçlerin eş güdüm içinde yürütülmesini amaçlıyor.
Bakan Gürlek'ten açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonu doğrultusunda ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırıldığını belirtti. Gürlek, Gülistan Doku soruşturması gibi toplumda iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasitenin güçlendirildiğini ifade etti.
Geniş kapsamlı ihtisaslaşma hedefi
Yeni yapılanmanın; terör, örgütlü suçlar, dijital suçlar, dezenformasyonla mücadele ve afet süreçleri dahil olmak üzere geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi. Açıklamada, daha hızlı, etkin ve güven veren bir adalet sistemi hedefi vurgulandı.
