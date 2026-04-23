Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel sorusuna 'görüşme' mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel sorusuna 'görüşme' mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM resepsiyonunda Özgür Özel ile görüşme sorusuna yanıt verdi. Açıklamada temas mesajı öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 20:05
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 20:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106. Açılış Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme ihtimaline ilişkin soruya “Tabii görüşeceğiz. Niye görüşmeyelim?” ifadeleriyle yanıt verdi. Açıklama, siyasi temas trafiğine yönelik dikkat çeken bir mesaj olarak kayda geçti.
Resepsiyonda gündeme gelen bir diğer başlık ise “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. Erdoğan, sürecin mevcut durumuna ilişkin soruya “Herhangi bir sıkıntı yok.” yanıtını verdi.
Görüşme sorusuna doğrudan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirlerin “Özgür Özel burada. Görüşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, iktidar ve ana muhalefet partileri arasındaki temaslara açık kapı bırakan ifadeler kullandı. Erdoğan, “Şu anda ben iktidar partisiyim. Ana muhalefet partisi… Görüşürüz. Görüşmeyiz. Bizim kitabımızda yok yok.” değerlendirmesinde bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecinde son durum
Erdoğan’ın yönlendirmesiyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sürece ilişkin değerlendirme yaptı. Kurtulmuş, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Gayet güzel devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok.” dedi.
TBMM’de yasal düzenleme vurgusu
Kurtulmuş, süreç kapsamında siyasi partilerin kendi çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel sorusuna 'görüşme' mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM resepsiyonunda Özgür Özel ile görüşme sorusuna yanıt verdi. Açıklamada temas mesajı öne çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106. Açılış Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme ihtimaline ilişkin soruya “Tabii görüşeceğiz. Niye görüşmeyelim?” ifadeleriyle yanıt verdi. Açıklama, siyasi temas trafiğine yönelik dikkat çeken bir mesaj olarak kayda geçti.
Resepsiyonda gündeme gelen bir diğer başlık ise “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. Erdoğan, sürecin mevcut durumuna ilişkin soruya “Herhangi bir sıkıntı yok.” yanıtını verdi.
Görüşme sorusuna doğrudan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirlerin “Özgür Özel burada. Görüşmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, iktidar ve ana muhalefet partileri arasındaki temaslara açık kapı bırakan ifadeler kullandı. Erdoğan, “Şu anda ben iktidar partisiyim. Ana muhalefet partisi… Görüşürüz. Görüşmeyiz. Bizim kitabımızda yok yok.” değerlendirmesinde bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecinde son durum
Erdoğan’ın yönlendirmesiyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sürece ilişkin değerlendirme yaptı. Kurtulmuş, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “Gayet güzel devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok.” dedi.
TBMM’de yasal düzenleme vurgusu
Kurtulmuş, süreç kapsamında siyasi partilerin kendi çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
