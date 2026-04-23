Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 23 Nisan’da çocuklara dijital uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 23 Nisan’da çocuklara dijital uyarı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan mesajında çocuklara dijital risklere karşı uyarıda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 18:22
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 18:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 2026’da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı’nda yaptığı konuşmada çocuklara dijital dünyanın risklerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Erdoğan, sanal ortamın gerçek hayattaki sosyal aktivitelerin yerini almaması gerektiğini vurgularken, mesajın eğitim ve sosyal gelişim üzerindeki etkilerinin nasıl şekilleneceği izlenecek başlıklar arasında yer aldı.
23 Nisan ve uluslararası katılım
Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu belirtti. Programa 27 ülkeden 490 çocuğun katıldığını ifade eden Erdoğan, etkinliğin “Gelecek çocukların” temasıyla 48’inci kez düzenlendiğini kaydetti.
Cumhuriyet ve demokrasi vurgusu
Konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının önemine değinen Erdoğan, çocuklara bırakılacak en kıymetli mirasın Cumhuriyet ve demokrasi olduğunu söyledi. Milli iradenin korunmasının önemine işaret eden Erdoğan, çocukların bu mirasa sahip çıkacağına inandığını dile getirdi.
Savaşların etkisi ve uluslararası mesajlar
Erdoğan, bölgesel çatışmaların devam ettiğini ve savaşların bedelini çoğunlukla çocukların ödediğini ifade etti. Türkiye’nin barış ve adalet hedefiyle hareket ettiğini belirten Erdoğan, dünya genelindeki çocukların huzur içinde yaşaması için çaba gösterildiğini aktardı.
Eğitim ve barış çağrısı
Çocukların kaliteli eğitime erişiminin önemine değinen Erdoğan, tüm çocukların güvenli bir ortamda büyümesi gerektiğini söyledi. Farklı coğrafyalardaki çocuklara yönelik dayanışma ve kardeşlik mesajı veren Erdoğan, barışın korunmasına yönelik çağrıda bulundu.
Dijital dünya uyarısı
Erdoğan, dijital ortamda karşılaşılan bilgilerin ve kişilerin her zaman güvenilir olmayabileceğine dikkat çekti. Sanal dünyanın eğlence imkânı sunduğunu ancak çocukların fiziksel aktivitelerden, sosyal ilişkilerden ve eğitim süreçlerinden uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 23 Nisan’da çocuklara dijital uyarı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan mesajında çocuklara dijital risklere karşı uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 2026’da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı’nda yaptığı konuşmada çocuklara dijital dünyanın risklerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Erdoğan, sanal ortamın gerçek hayattaki sosyal aktivitelerin yerini almaması gerektiğini vurgularken, mesajın eğitim ve sosyal gelişim üzerindeki etkilerinin nasıl şekilleneceği izlenecek başlıklar arasında yer aldı.
23 Nisan ve uluslararası katılım
Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu belirtti. Programa 27 ülkeden 490 çocuğun katıldığını ifade eden Erdoğan, etkinliğin “Gelecek çocukların” temasıyla 48’inci kez düzenlendiğini kaydetti.
Cumhuriyet ve demokrasi vurgusu
Konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının önemine değinen Erdoğan, çocuklara bırakılacak en kıymetli mirasın Cumhuriyet ve demokrasi olduğunu söyledi. Milli iradenin korunmasının önemine işaret eden Erdoğan, çocukların bu mirasa sahip çıkacağına inandığını dile getirdi.
Savaşların etkisi ve uluslararası mesajlar
Erdoğan, bölgesel çatışmaların devam ettiğini ve savaşların bedelini çoğunlukla çocukların ödediğini ifade etti. Türkiye’nin barış ve adalet hedefiyle hareket ettiğini belirten Erdoğan, dünya genelindeki çocukların huzur içinde yaşaması için çaba gösterildiğini aktardı.
Eğitim ve barış çağrısı
Çocukların kaliteli eğitime erişiminin önemine değinen Erdoğan, tüm çocukların güvenli bir ortamda büyümesi gerektiğini söyledi. Farklı coğrafyalardaki çocuklara yönelik dayanışma ve kardeşlik mesajı veren Erdoğan, barışın korunmasına yönelik çağrıda bulundu.
Dijital dünya uyarısı
Erdoğan, dijital ortamda karşılaşılan bilgilerin ve kişilerin her zaman güvenilir olmayabileceğine dikkat çekti. Sanal dünyanın eğlence imkânı sunduğunu ancak çocukların fiziksel aktivitelerden, sosyal ilişkilerden ve eğitim süreçlerinden uzaklaşmaması gerektiğini ifade etti.
