İstanbul’da kentsel dönüşüm kredisi şartları açıklandı. 3 milyon TL’ye kadar destek, 15 yıl vade ve 0,69 faiz oranı ile başvurular başladı.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 21:02
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 21:05
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ümraniye’de düzenlenen kura çekim töreninde kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yeni finansman modelini açıkladı. Açıklamaya göre İstanbul’da riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 3 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanacak, başvurular ise aynı gün itibarıyla alınmaya başlandı. Açıklanan modelin, şehir genelinde dönüşüm sürecine katılımı artırması bekleniyor.
Kurum, projeye ilişkin detayları paylaşırken İstanbul’da sosyal konut kapsamında gerçekleştirilecek kura çekiminin 25 Nisan 2026 tarihinde yapılacağını bildirdi.
Kredi paketinin detayları açıklandı
Açıklanan finansman modeline göre vatandaşlara sağlanacak destek paketi üç temel unsurdan oluşuyor. Buna göre dönüşüm sürecine giren hak sahipleri, inşaat süresi boyunca ilk 12 ay ödeme yapmayacak.
Kredi geri ödeme planı ise 180 ay vade ile uygulanacak. Açıklanan faiz oranı aylık yüzde 0,69 seviyesinde olurken yıllık maliyetin yüzde 10’un altında kalacağı ifade edildi.
İstanbul’da dönüşüm kapsamı genişletildi
Bakan Kurum, İstanbul genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 316 bin konutun dönüşüm sürecine dahil edildiğini belirtti. “Yarısı Bizden” kampanyası ile başlatılan sürecin yeni finansman modeliyle hızlandırılacağı kaydedildi.
Yeni destek paketinin, Dünya Bankası finansmanı kapsamında yürütülen iklim ve afet dayanıklılığı projeleri çerçevesinde hayata geçirileceği bildirildi.
Sosyal konut kurası için tarih verildi
“Ev sahibi Türkiye” projesi kapsamında 81 ilde yürütülen sosyal konut çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, toplam 500 bin konut hedefi doğrultusunda İstanbul’a 100 bin konut ayrıldığını açıkladı.
Diğer illerde kura süreçlerinin tamamlandığını belirten Kurum, İstanbul için kura çekiminin 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Çekilişle birlikte hak sahiplerinin belirleneceği ifade edildi.
Ümraniye’de 591 konut teslim edildi
Ümraniye’de gerçekleştirilen törende toplam 591 konutun hak sahiplerine teslim edildiği bildirildi. Proje kapsamında inşa edilen konutların deprem dirençli yapılar olarak tasarlandığı ve mevcut riskli yapıların yerine inşa edildiği kaydedildi.
Kurum, İstanbul’un deprem riskine karşı güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.
