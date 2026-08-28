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İstanbul'da gök gürültülü sağanak

İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 08:30
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 08:30
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da gök gürültülü sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olmaya başladı.

Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi, Anadolu Yakası'nda Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oluyor.

Kuvvetli yağış ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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