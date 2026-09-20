İstanbul’da düzenlenen bisiklet yarışı ve koşu etkinliği nedeniyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih’te bazı yollar 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı tedbirler, etkinlik sona erene kadar uygulanacak; sürücülerin ulaşım planlarında alternatif güzergahları dikkate almaları istendi.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 10:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
stanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte gerçekleştirilen bisiklet yarışı ve koşu etkinliği kapsamında alınan trafik tedbirlerini duyurdu. Düzenleme Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerindeki bazı yolları kapsıyor.
Belirlenen güzergahlar saat 06.00’dan etkinliklerin tamamlanmasına kadar araç trafiğine kapalı tutulacak. Trafik akışının kapatılan yollara alternatif güzergahlardan sağlanması planlanıyor.
FSM Köprüsü bağlantılarında düzenleme
Trafik tedbirleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve TEM bağlantı yollarının bir bölümünü de kapsıyor. TEM Güney Maslak ayrımından başlayarak FSM Köprüsü’nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar uzanan TEM Güney yol araç trafiğine kapatıldı.
Ayrıca söz konusu güzergaha bağlanan tüm yollar için de araç geçişine izin verilmiyor. Bu nedenle FSM Köprüsü ve TEM bağlantılarını kullanmayı planlayan sürücülerin güzergahlarını trafik tedbirlerine göre belirlemeleri gerekiyor.
Alternatif güzergahlar açıklandı
Sürücülerin trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle alternatif yollara yönelmeleri istendi. Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü alternatif güzergahlar arasında gösterildi.
Yol kapatma uygulaması etkinliklerin sona ermesiyle kaldırılacak. Sürücülerin bu süre boyunca trafik yönlendirmelerini ve güzergahlardaki güncel düzenlemeleri takip etmeleri önem taşıyor.
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İstanbul’da 5 ilçede yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul’da düzenlenen bisiklet yarışı ve koşu etkinliği nedeniyle Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih’te bazı yollar 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı tedbirler, etkinlik sona erene kadar uygulanacak; sürücülerin ulaşım planlarında alternatif güzergahları dikkate almaları istendi.
stanbul Emniyet Müdürlüğü, kentte gerçekleştirilen bisiklet yarışı ve koşu etkinliği kapsamında alınan trafik tedbirlerini duyurdu. Düzenleme Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerindeki bazı yolları kapsıyor.
Belirlenen güzergahlar saat 06.00’dan etkinliklerin tamamlanmasına kadar araç trafiğine kapalı tutulacak. Trafik akışının kapatılan yollara alternatif güzergahlardan sağlanması planlanıyor.
FSM Köprüsü bağlantılarında düzenleme
Trafik tedbirleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve TEM bağlantı yollarının bir bölümünü de kapsıyor. TEM Güney Maslak ayrımından başlayarak FSM Köprüsü’nü takiben TEM Güney Çamlık ayrımlarına kadar uzanan TEM Güney yol araç trafiğine kapatıldı.
Ayrıca söz konusu güzergaha bağlanan tüm yollar için de araç geçişine izin verilmiyor. Bu nedenle FSM Köprüsü ve TEM bağlantılarını kullanmayı planlayan sürücülerin güzergahlarını trafik tedbirlerine göre belirlemeleri gerekiyor.
Alternatif güzergahlar açıklandı
Sürücülerin trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle alternatif yollara yönelmeleri istendi. Büyükdere Caddesi, Anadolu Hisarı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fevzipaşa Caddesi ve Galata Köprüsü alternatif güzergahlar arasında gösterildi.
Yol kapatma uygulaması etkinliklerin sona ermesiyle kaldırılacak. Sürücülerin bu süre boyunca trafik yönlendirmelerini ve güzergahlardaki güncel düzenlemeleri takip etmeleri önem taşıyor.
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