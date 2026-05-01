İstanbul'da 1 Mayıs alarmı: 35 bin kamerayla anlık takip
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarırken; il genelindeki 35 bin KGYS kamerasıyla tüm hareketliliği saniye saniye takip ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.05.2026 14:29
Haber Güncellenme Tarihi: 01.05.2026 14:30
İstanbul genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlanırken, güvenlik güçleri hem karadan hem de havadan yoğun bir denetim faaliyeti yürütüyor. Şehir genelindeki güvenlik uygulamalarında dron kameraları da aktif olarak kullanılarak kritik noktalar gözetim altında tutuluyor.
KGYS ve Anlık Müdahale İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre tam 35 bin kamera ile şehri saniye saniye izliyor. Olası taşkınlık ve olumsuz durumlara karşı ekiplerin anında müdahale edebilmesi için kurgulanan bu sistemle, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Bakan Çiftçi Koordinasyon Merkezinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çalışmaları yerinde takip etti. Güvenlik güçlerinin koordineli çalışması sayesinde herhangi bir aksaklığa izin verilmezken, sahadaki tüm faaliyetler basın mensupları tarafından da yakından izleniyor.
