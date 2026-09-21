İletişim Başkanı Duran: İnsanlığın ortak sorumluluğu barışın yanında durmaktır
İletişim Başkanı Duran: İnsanlığın ortak sorumluluğu barışın yanında durmaktır
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğu; adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmaktır" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 15:21
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 15:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nün bu yıl en çok Gazze'de yaşanan dramı hatırlattığına vurgu yaparak, temel insani değerlerin ağır bir sınavdan geçtiğini belirtti.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, nerede bir haksızlık ve zulüm varsa oradaki mağdurların yanında yer almayı ilke edindiğini kaydeden Duran, şunları kaydetti;
21 Eylül Uluslararası Barış Günü, bugün bize her şeyden önce Gazze’yi hatırlatıyor. En temel insani değerlerin ağır biçimde sınandığı Gazze’de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğu; adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmaktır. Mazlumun sesini duymak, insan hayatını her türlü hesabın üzerinde tutmak ve adaleti herkes için savunmak, daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmezdir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı, diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmayı ve daha adil bir dünya için çalışmayı sürdürecektir. Temennimiz; silahların sustuğu, hukukun ve vicdanın hakim olduğu, hiçbir çocuğun savaşın, zulmün ve soykırımın gölgesinde büyümek zorunda kalmadığı bir dünyadır.
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İletişim Başkanı Duran: İnsanlığın ortak sorumluluğu barışın yanında durmaktır
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğu; adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmaktır" dedi.
İletişim Başkanı Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nün bu yıl en çok Gazze'de yaşanan dramı hatırlattığına vurgu yaparak, temel insani değerlerin ağır bir sınavdan geçtiğini belirtti.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, nerede bir haksızlık ve zulüm varsa oradaki mağdurların yanında yer almayı ilke edindiğini kaydeden Duran, şunları kaydetti;
21 Eylül Uluslararası Barış Günü, bugün bize her şeyden önce Gazze’yi hatırlatıyor. En temel insani değerlerin ağır biçimde sınandığı Gazze’de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğu; adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmaktır. Mazlumun sesini duymak, insan hayatını her türlü hesabın üzerinde tutmak ve adaleti herkes için savunmak, daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmezdir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmayı, diplomasinin imkanlarını sonuna kadar kullanmayı ve daha adil bir dünya için çalışmayı sürdürecektir. Temennimiz; silahların sustuğu, hukukun ve vicdanın hakim olduğu, hiçbir çocuğun savaşın, zulmün ve soykırımın gölgesinde büyümek zorunda kalmadığı bir dünyadır.
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