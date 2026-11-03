İletişim Başkanı Duran'dan iş insanı Ahmet Nazif Zorlu için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Duran'dan iş insanı Ahmet Nazif Zorlu için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya rahmet diledi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 12:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ülkemizin değerli iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Zorlu Holding ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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İletişim Başkanı Duran'dan iş insanı Ahmet Nazif Zorlu için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya rahmet diledi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, ülkemizin değerli iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Zorlu Holding ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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