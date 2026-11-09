İlaç çetesine 2. dalga operasyon! 15 yeni şüpheli daha tespit edildi
İlaç çetesine 2. dalga operasyon! 15 yeni şüpheli daha tespit edildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik soruşturmada 14 şüpheli daha gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:24
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 10:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kanser ilacı soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü öne sürülen ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik İstanbul, Antalya ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
650 Milyon Liralık Usulsüz İşlem Hacmi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajları değiştirilerek yeniden satışa sunulduğu iddiaları üzerine başlatıldı.
Yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaştığı belirtilen soruşturma kapsamında daha önce 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Diğer 21 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İstanbul, Antalya ve Kayseri'de Eş Zamanlı Baskın
Soruşturmanın genişletilmesiyle şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 kişi daha tespit edildi. Bu kişiler hakkında gözaltı talimatı verildi.
Sabah saatlerinde İstanbul, Antalya ve Kayseri'de belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın, yeni şüpheliler ve şebekenin bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü bildirildi.
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İlaç çetesine 2. dalga operasyon! 15 yeni şüpheli daha tespit edildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya süren ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik soruşturmada 14 şüpheli daha gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kanser ilacı soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların ambalajlarını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü öne sürülen ve yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik İstanbul, Antalya ve Kayseri'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
650 Milyon Liralık Usulsüz İşlem Hacmi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalajları değiştirilerek yeniden satışa sunulduğu iddiaları üzerine başlatıldı.
Yaklaşık 650 milyon liralık usulsüz işlem hacmine ulaştığı belirtilen soruşturma kapsamında daha önce 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Diğer 21 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İstanbul, Antalya ve Kayseri'de Eş Zamanlı Baskın
Soruşturmanın genişletilmesiyle şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 kişi daha tespit edildi. Bu kişiler hakkında gözaltı talimatı verildi.
Sabah saatlerinde İstanbul, Antalya ve Kayseri'de belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın, yeni şüpheliler ve şebekenin bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü bildirildi.
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