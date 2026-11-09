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İki devlet, tek millet... İstanbul'a ''Karabağ Zaferi'' Işıklandırması

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan '8 Kasım Zafer Günü'nde Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel ışıklandırmayla bu ülkenin bayrağının renklerine büründü.

Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:18
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 10:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İki devlet, tek millet... İstanbul'a ''Karabağ Zaferi'' Işıklandırması

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla İstanbul'umuzun simgelerinden Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel ışıklandırmayla Azerbaycan'ın şanlı bayrağının renklerine büründü. İki devlet, tek millet anlayışıyla, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak tarihimizin nice zaferlerle taçlanması dileğiyle... Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun."

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