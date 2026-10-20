İhaleler mercek altında! Çukurova Belediyesi'nde yeğen-teyze rüşvet ağı

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Emrah Kozay'la birlikte 44 zanlı gözaltına alındı. Belediyeye iş yapandan hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı, bankamatik personeli istihdam edildiği iddia edildi. Soruşturma dosyasında Kozay örgüt lideri, teyzesi Sıdıka Ş. ise örgüt yöneticisi olarak yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:25
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 09:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Çukurova Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Belediyenin 2024, 2025 ve 2026 yıllarındaki ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin başlatılan soruşturmada dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.
3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda 51 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Jandarma ekiplerinin belediye binasında gerçekleştirdiği aramalarda çeşitli işlemler incelenirken, 44 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.
BAŞKAN ÖRGÜT LİDERİ TEYZESİ YÖNETİCİ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmada Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın suç örgütü lideri, önceki dönem Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Ş.'nin ise örgüt yöneticisi olduğu değerlendiriliyor.
Emrah Kozay
Şüpheliler arasında belediyeden iş alan 4 esnaf ve yüklenici ile çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen kişilerin de bulundu öğrenildi.
İHALELER MERCEK ALTINDA
Soruşturmada, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda Kamu İhale Kanunu'nun istisna hükümlerinin usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerden hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı personele fiilen çalışmadıkları halde maaş ödendiği iddiaları araştırılıyor.
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İhaleler mercek altında! Çukurova Belediyesi'nde yeğen-teyze rüşvet ağı
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Emrah Kozay'la birlikte 44 zanlı gözaltına alındı. Belediyeye iş yapandan hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı, bankamatik personeli istihdam edildiği iddia edildi. Soruşturma dosyasında Kozay örgüt lideri, teyzesi Sıdıka Ş. ise örgüt yöneticisi olarak yer aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Çukurova Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Belediyenin 2024, 2025 ve 2026 yıllarındaki ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin başlatılan soruşturmada dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.
3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda 51 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Jandarma ekiplerinin belediye binasında gerçekleştirdiği aramalarda çeşitli işlemler incelenirken, 44 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.
BAŞKAN ÖRGÜT LİDERİ TEYZESİ YÖNETİCİ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmada Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın suç örgütü lideri, önceki dönem Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Ş.'nin ise örgüt yöneticisi olduğu değerlendiriliyor.
Emrah Kozay
Şüpheliler arasında belediyeden iş alan 4 esnaf ve yüklenici ile çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen kişilerin de bulundu öğrenildi.
İHALELER MERCEK ALTINDA
Soruşturmada, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda Kamu İhale Kanunu'nun istisna hükümlerinin usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerden hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı personele fiilen çalışmadıkları halde maaş ödendiği iddiaları araştırılıyor.
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