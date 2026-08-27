İBB Davası'nda tahliye taleplerinin takvimi netleşti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB Davası'nın 71. duruşma günü tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınırken, tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin takvim de açıklandı. Gelecek haftaki duruşmalarda tahliye talepleri yargılamanın ana gündemini oluşturacak.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 19:30
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 19:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin gelecek hafta pazartesi gününden perşembe gününe kadar alınacağını bildirdi.
Mahkemenin açıkladığı usule göre her sanık veya avukatına beyanda bulunması için yarım saat süre verilecek. Talepler, ilk duruşmada belirlenen liste sıralamasına göre dinlenecek.
Bu sıralamaya göre Ekrem İmamoğlu'nun tahliye talebinin 3 Eylül Perşembe günü alınması bekleniyor.
Mustafa Akın tahliye talebinde bulundu
Duruşmada tutuksuz sanık sayısının yeterli olmaması üzerine normal şartlarda gelecek hafta başlaması planlanan tahliye taleplerine 71. günde geçildi. İlk olarak Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın kürsüye geldi.
Akın, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu. Le Méridien Otel'deki kamera ve jammer kullanımına ilişkin dosyada yer alan iddialara da yanıt veren Akın, herhangi bir haberleşmenin engellendiğine ilişkin somut bir durum bulunmadığını savundu.
Akın ayrıca İmamoğlu'nun korunmasında görev yapan polislerin süreç boyunca yanında bulunduğunu belirterek, herhangi bir uygunsuz durum olması halinde bunun resmi makamlara raporlanması gerektiğini ifade etti.
Yener Torun da tahliyesini istedi
Duruşmada daha sonra Yener Torun tahliye talebini mahkemeye sundu. Cebeci'deki maden sahasına ilişkin suçlamaları reddeden Torun, ilgili şirkette görev, yetki veya sorumluluğunun bulunmadığını savundu.
Yaklaşık 14 aydır tutuklu olduğunu belirten Torun, öncelikle tahliyesini, ardından beraatini talep etti.
Torun'un avukatı Ahmet Keskin'in beyanının ardından mahkeme başkanı diğer tutuklu sanıklara da talepte bulunmak isteyip istemediklerini sordu. Tutuklu sanıklar, tahliye taleplerinin pazartesi günü başlayacağı daha önce açıklandığı için hazırlıklı olmadıklarını bildirdi.
Duruşma erken sona erdi
Tutuklu sanıkların beyanlarının ardından mahkeme, duruşmayı günün planlanan saatinden önce sona erdirdi. İBB Davası'na gelecek hafta tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla devam edilecek.
Duruşmanın 71. gününde MAKYOL İnşaat'ın sahibi Adnan Çebi, İmamoğlu İnşaat çalışanı Burcu Beyazoğlu ve eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol da savunma yaptı. Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederken, duruşmada bazı sanıkların çapraz sorguları gerçekleştirildi.
Adnan Çebi suçlamaları reddetti
Adnan Çebi, hakkındaki örgüte yardım ve finansal destek sağlama suçlamalarını kabul etmedi. Adem Soytekin'in şirketine kreş yapımı için gönderilen yaklaşık 4,7 milyon TL'nin eğitime katkı amacı taşıyan bir bağış olduğunu savundu.
Çebi ayrıca İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde İBB'den yeni bir iş almadıklarını belirtti. Le Méridien Otel'deki kameralarla ilgili iddialara ilişkin ise oteldeki 323 kameradan yalnızca birinin kapatıldığını ve diğer kameraların çalışmaya devam ettiğini söyledi.
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İBB Davası'nda tahliye taleplerinin takvimi netleşti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB Davası'nın 71. duruşma günü tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alınırken, tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin takvim de açıklandı. Gelecek haftaki duruşmalarda tahliye talepleri yargılamanın ana gündemini oluşturacak.
Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin Yeni Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin gelecek hafta pazartesi gününden perşembe gününe kadar alınacağını bildirdi.
Mahkemenin açıkladığı usule göre her sanık veya avukatına beyanda bulunması için yarım saat süre verilecek. Talepler, ilk duruşmada belirlenen liste sıralamasına göre dinlenecek.
Bu sıralamaya göre Ekrem İmamoğlu'nun tahliye talebinin 3 Eylül Perşembe günü alınması bekleniyor.
Mustafa Akın tahliye talebinde bulundu
Duruşmada tutuksuz sanık sayısının yeterli olmaması üzerine normal şartlarda gelecek hafta başlaması planlanan tahliye taleplerine 71. günde geçildi. İlk olarak Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın kürsüye geldi.
Akın, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu. Le Méridien Otel'deki kamera ve jammer kullanımına ilişkin dosyada yer alan iddialara da yanıt veren Akın, herhangi bir haberleşmenin engellendiğine ilişkin somut bir durum bulunmadığını savundu.
Akın ayrıca İmamoğlu'nun korunmasında görev yapan polislerin süreç boyunca yanında bulunduğunu belirterek, herhangi bir uygunsuz durum olması halinde bunun resmi makamlara raporlanması gerektiğini ifade etti.
Yener Torun da tahliyesini istedi
Duruşmada daha sonra Yener Torun tahliye talebini mahkemeye sundu. Cebeci'deki maden sahasına ilişkin suçlamaları reddeden Torun, ilgili şirkette görev, yetki veya sorumluluğunun bulunmadığını savundu.
Yaklaşık 14 aydır tutuklu olduğunu belirten Torun, öncelikle tahliyesini, ardından beraatini talep etti.
Torun'un avukatı Ahmet Keskin'in beyanının ardından mahkeme başkanı diğer tutuklu sanıklara da talepte bulunmak isteyip istemediklerini sordu. Tutuklu sanıklar, tahliye taleplerinin pazartesi günü başlayacağı daha önce açıklandığı için hazırlıklı olmadıklarını bildirdi.
Duruşma erken sona erdi
Tutuklu sanıkların beyanlarının ardından mahkeme, duruşmayı günün planlanan saatinden önce sona erdirdi. İBB Davası'na gelecek hafta tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla devam edilecek.
Duruşmanın 71. gününde MAKYOL İnşaat'ın sahibi Adnan Çebi, İmamoğlu İnşaat çalışanı Burcu Beyazoğlu ve eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol da savunma yaptı. Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederken, duruşmada bazı sanıkların çapraz sorguları gerçekleştirildi.
Adnan Çebi suçlamaları reddetti
Adnan Çebi, hakkındaki örgüte yardım ve finansal destek sağlama suçlamalarını kabul etmedi. Adem Soytekin'in şirketine kreş yapımı için gönderilen yaklaşık 4,7 milyon TL'nin eğitime katkı amacı taşıyan bir bağış olduğunu savundu.
Çebi ayrıca İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde İBB'den yeni bir iş almadıklarını belirtti. Le Méridien Otel'deki kameralarla ilgili iddialara ilişkin ise oteldeki 323 kameradan yalnızca birinin kapatıldığını ve diğer kameraların çalışmaya devam ettiğini söyledi.
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