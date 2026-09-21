Husilerin saldırıları sonrası dikkat çeken gelişme! Türkiye'den askeri destek sinyali
Husilerin saldırıları sonrası dikkat çeken gelişme! Türkiye'den askeri destek sinyali
Dışişleri Bakanı Fidan'ın, “Husi saldırılarına karşı Mekke İttifakı olarak S. Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına cevap verebiliriz” sözleri büyük yankı uyandırdı.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 08:02
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 08:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mekke Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek verebileceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Mekke İttifakı kapsamında sekretaryanın kurulması ve buna bağlı bir askeri karargahın hayata geçmesi konularındaki çalışmalar hemen hemen bitmiş durumda olduğunu açıkladı. İttifakın bölge ülkelerine açık olduğunu aktaran Fidan, "Burası büyümeyecekse zaten bir ittifak alanı olmaz. Biz bir kamplaşma yapmış oluruz. Göreceksiniz, Mekke İttifakı, çok oyun değiştirici bir platform olacak" dedi.
DURUM ANALİZİ YAPIYORUZ
Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mekke İttifakı'nın devreye girip girmeyeceğine yönelik soruya, şu yanıtı verdi: "Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var, sözümüzün eriyiz. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Durum analizlerini değerlendiriyoruz. Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna yansımayan birtakım görüşmelerimiz var. Bu noktada askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz."
ENTEGRASYON SÜRECİ
Suriye'deki entegrasyon sürecine ilişkin soruya Fidan, "Şu anda yapılan beyanatlar, tavırların ortaya koyduğu niyetler, fevkalade önemli. Aslında kontrollü bir şekilde sürecin ilerletilmesine yönelik bir arzu görüyoruz taraflarda. Açıkçası bunu olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz. Oradaki istikrar, barış, huzur, kalkınma bizim için de önemli" yanıtını verdi.
İSRAİL DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT
Fidan, Türkiye'nin bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet olmadığını vurguladı. Türkiye'nin hiçbir zaman kendi başına hareket etmediğini ve bölgede ortakları olduğunu kaydeden Fidan, "İsrail sadece bölge için değil dünya için de bir tehdit. (Netanyahu) sadece giderek yalnızlaşmakla kalmayacak, bunun bedelini bölgeyle beraber kendisi de ödeyecek" dedi.
ADALAR İÇİN MACERA UYARISI
Bakan Fidan, Türkiye'nin, Ege'deki mevcut tehditleri ciddiye almamasıyla ilgili bir durum olmadığını vurgulayarak, şu mesajı verdi: "Bir defa Ege'deki sorunlar, kıta sahanlığı meselesi çözülene kadar bizim durduğumuz yer belli. Biz, gerilim çıkarılmasından taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bununla ilgili çok ince, çok ısrarlı girişimlerimiz var. maceracı adımlarla gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor."
SİLAH BIRAKMADA SOMUT ADIM YOK
Terörsüz Türkiye sürecine değinen Fidan, silah bırakma sürecinin yavaş ilerlemesini eleştirdi. Fidan, "Gönül ister ki tabii daha hızlı olsun her şey. Örgüt Mayıs 2025'te kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleye son verdiğini deklare etmiş. Geldiğimiz nokta şimdi Eylül 2026'dayız. Silahların bırakılmasıyla ilgili somut adımların atılması şu ana kadar gerçekleşmedi. Bundan sonra gerçekleşmesi için işte birtakım mekanizmaların hayata geçmesi, onun için zaman faktörünün önemli olduğunu düşünüyorum. Daha hızlı olabilir ama dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.
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Husilerin saldırıları sonrası dikkat çeken gelişme! Türkiye'den askeri destek sinyali
Dışişleri Bakanı Fidan'ın, “Husi saldırılarına karşı Mekke İttifakı olarak S. Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına cevap verebiliriz” sözleri büyük yankı uyandırdı.
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mekke Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek verebileceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Mekke İttifakı kapsamında sekretaryanın kurulması ve buna bağlı bir askeri karargahın hayata geçmesi konularındaki çalışmalar hemen hemen bitmiş durumda olduğunu açıkladı. İttifakın bölge ülkelerine açık olduğunu aktaran Fidan, "Burası büyümeyecekse zaten bir ittifak alanı olmaz. Biz bir kamplaşma yapmış oluruz. Göreceksiniz, Mekke İttifakı, çok oyun değiştirici bir platform olacak" dedi.
DURUM ANALİZİ YAPIYORUZ
Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mekke İttifakı'nın devreye girip girmeyeceğine yönelik soruya, şu yanıtı verdi: "Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var, sözümüzün eriyiz. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Durum analizlerini değerlendiriyoruz. Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna yansımayan birtakım görüşmelerimiz var. Bu noktada askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz."
ENTEGRASYON SÜRECİ
Suriye'deki entegrasyon sürecine ilişkin soruya Fidan, "Şu anda yapılan beyanatlar, tavırların ortaya koyduğu niyetler, fevkalade önemli. Aslında kontrollü bir şekilde sürecin ilerletilmesine yönelik bir arzu görüyoruz taraflarda. Açıkçası bunu olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz. Oradaki istikrar, barış, huzur, kalkınma bizim için de önemli" yanıtını verdi.
İSRAİL DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT
Fidan, Türkiye'nin bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet olmadığını vurguladı. Türkiye'nin hiçbir zaman kendi başına hareket etmediğini ve bölgede ortakları olduğunu kaydeden Fidan, "İsrail sadece bölge için değil dünya için de bir tehdit. (Netanyahu) sadece giderek yalnızlaşmakla kalmayacak, bunun bedelini bölgeyle beraber kendisi de ödeyecek" dedi.
ADALAR İÇİN MACERA UYARISI
Bakan Fidan, Türkiye'nin, Ege'deki mevcut tehditleri ciddiye almamasıyla ilgili bir durum olmadığını vurgulayarak, şu mesajı verdi: "Bir defa Ege'deki sorunlar, kıta sahanlığı meselesi çözülene kadar bizim durduğumuz yer belli. Biz, gerilim çıkarılmasından taraf değiliz. Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Bununla ilgili çok ince, çok ısrarlı girişimlerimiz var. maceracı adımlarla gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor."
SİLAH BIRAKMADA SOMUT ADIM YOK
Terörsüz Türkiye sürecine değinen Fidan, silah bırakma sürecinin yavaş ilerlemesini eleştirdi. Fidan, "Gönül ister ki tabii daha hızlı olsun her şey. Örgüt Mayıs 2025'te kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleye son verdiğini deklare etmiş. Geldiğimiz nokta şimdi Eylül 2026'dayız. Silahların bırakılmasıyla ilgili somut adımların atılması şu ana kadar gerçekleşmedi. Bundan sonra gerçekleşmesi için işte birtakım mekanizmaların hayata geçmesi, onun için zaman faktörünün önemli olduğunu düşünüyorum. Daha hızlı olabilir ama dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.
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