Hulusi Akar’dan şehit aileleri için yeni teklif sinyali
Hulusi Akar’dan şehit aileleri için yeni teklif sinyali
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileriyle TBMM’de bir araya gelerek talepleri ve mevcut yasal düzenlemeye yönelik görüşleri dinledi. Akar, geçmişte hazırlanan bazı tekliflerin geliştirilerek kalan sorunların çözümüne yönelik yeni bir yasa teklifine dönüştürülebileceğini bildirdi. Önümüzdeki dönemde ilgili kurumlarla yürütülecek çalışmalar, yeni düzenlemenin kapsamını belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 20:17
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 20:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğindeki görüşmede, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan ve şehit aileleri ile gazilerin haklarına yönelik düzenlemeler içeren kanun hakkındaki görüş ve eleştirilerini dile getirdi.
Temsilcileri dinleyen Akar, şehit aileleri ve gazilerin taleplerinin dikkate alındığını, mevcut imkanlar çerçevesinde eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Mevcut teklifler yeniden geliştirilecek
Görüşmenin ardından açıklama yapan Akar, bugüne kadar yaşanan sorunların büyük bölümünün giderildiğini ancak temsilcilerin halen bazı eksiklik ve ihtiyaçların bulunduğunu aktardığını söyledi.
Geçmiş çalışmalar kapsamında olgunlaştırılmış bazı tekliflerin bulunduğunu belirten Akar, söz konusu çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmeler doğrultusunda geliştirilebileceğini ifade etti.
Akar, sürece ilişkin, “O tekliflerimizi daha sonra daha da geliştirerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla konuşarak, görüşerek, ikna ile izahla belli bir noktaya gelmek suretiyle tekrar bunu bir yasa teklifi haline dönüştürerek diğer kalan problemleri çözmek için hep beraber gayret göstereceğiz.” dedi.
Akar şehit aileleri ve gazilere ilişkin konuştu
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şehit aileleri ve gazilere sahip çıktığını belirten Akar, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Lafta değil, sözde değil, gerçekten böyle. Biz bunu inanarak söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Akar ayrıca çalışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunların çözümüne ilişkin talimatları doğrultusunda sürdürüleceğini kaydetti.
Görüşmenin ardından Akar ve katılımcılar TBMM Şeref Kapısı'nın merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. Akar'a burada çiçek takdim edildi.
Toplantıya Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile komisyon üyeleri AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de katıldı.
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Hulusi Akar’dan şehit aileleri için yeni teklif sinyali
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileriyle TBMM’de bir araya gelerek talepleri ve mevcut yasal düzenlemeye yönelik görüşleri dinledi. Akar, geçmişte hazırlanan bazı tekliflerin geliştirilerek kalan sorunların çözümüne yönelik yeni bir yasa teklifine dönüştürülebileceğini bildirdi. Önümüzdeki dönemde ilgili kurumlarla yürütülecek çalışmalar, yeni düzenlemenin kapsamını belirleyecek.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğindeki görüşmede, şehit aileleri ve gazi derneklerinin temsilcileri yer aldı. Katılımcılar, Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan ve şehit aileleri ile gazilerin haklarına yönelik düzenlemeler içeren kanun hakkındaki görüş ve eleştirilerini dile getirdi.
Temsilcileri dinleyen Akar, şehit aileleri ve gazilerin taleplerinin dikkate alındığını, mevcut imkanlar çerçevesinde eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Mevcut teklifler yeniden geliştirilecek
Görüşmenin ardından açıklama yapan Akar, bugüne kadar yaşanan sorunların büyük bölümünün giderildiğini ancak temsilcilerin halen bazı eksiklik ve ihtiyaçların bulunduğunu aktardığını söyledi.
Geçmiş çalışmalar kapsamında olgunlaştırılmış bazı tekliflerin bulunduğunu belirten Akar, söz konusu çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşmeler doğrultusunda geliştirilebileceğini ifade etti.
Akar, sürece ilişkin, “O tekliflerimizi daha sonra daha da geliştirerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla konuşarak, görüşerek, ikna ile izahla belli bir noktaya gelmek suretiyle tekrar bunu bir yasa teklifi haline dönüştürerek diğer kalan problemleri çözmek için hep beraber gayret göstereceğiz.” dedi.
Akar şehit aileleri ve gazilere ilişkin konuştu
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şehit aileleri ve gazilere sahip çıktığını belirten Akar, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Lafta değil, sözde değil, gerçekten böyle. Biz bunu inanarak söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Akar ayrıca çalışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunların çözümüne ilişkin talimatları doğrultusunda sürdürüleceğini kaydetti.
Görüşmenin ardından Akar ve katılımcılar TBMM Şeref Kapısı'nın merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. Akar'a burada çiçek takdim edildi.
Toplantıya Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile komisyon üyeleri AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de katıldı.
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