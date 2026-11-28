Hedeflerinde ABD'li X Corp. vardı! İstanbul'da hacker avı
Hedeflerinde ABD'li X Corp. vardı! İstanbul'da hacker avı
ABD merkezli teknoloji şirketi X Corp.'un altyapı ve sunucularına yönelik siber saldırılar düzenleyerek aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hesabının ele geçirildiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 11:39
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 12:56
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından X Corp.'un şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.'un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yaptıkları belirlendi.
Soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan siyasi liderler, üst yöneticiler, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki ABD kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri ve gri rozetli hükümet hesapları, ticari ortaklar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri ile TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesaplarının ele geçirildiği iddialarına yönelik araştırma yapıldı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi.
Zanlıların yakalanması ve suç unsuru içeren dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla ikametlerinde arama yapıldı, el koyma tedbiri uygulandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hedeflerinde ABD'li X Corp. vardı! İstanbul'da hacker avı
ABD merkezli teknoloji şirketi X Corp.'un altyapı ve sunucularına yönelik siber saldırılar düzenleyerek aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hesabının ele geçirildiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından X Corp.'un şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.'un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yaptıkları belirlendi.
Soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan siyasi liderler, üst yöneticiler, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki ABD kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri ve gri rozetli hükümet hesapları, ticari ortaklar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri ile TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesaplarının ele geçirildiği iddialarına yönelik araştırma yapıldı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi.
Zanlıların yakalanması ve suç unsuru içeren dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla ikametlerinde arama yapıldı, el koyma tedbiri uygulandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar