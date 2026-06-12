Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "emekli maaşı" haberlerine yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "emekli maaşı" haberlerine yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır" ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:04
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 09:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen haberler yayımlandığı belirtildi.
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir."
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "emekli maaşı" haberlerine yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e atfen yayımlanan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır" ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde emekli maaşlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen haberler yayımlandığı belirtildi.
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir."
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