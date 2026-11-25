Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Erkek sesi abiye mi ait?
Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Erkek sesi abiye mi ait?
Şarkıcı Güllü 2025 yılında Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Cinayet olduğu ortaya çıkan olayın ardından Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Güllü'nun oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in başvurusu ile dosyadaki elde edilen yeni delillerde erkek sesi dikkat çekerken, yapılan analizler Sultan Nur Ulu'nun abisini işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 07:17
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:18
Kaynak:
AA
Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru üzerine gerekli yazışmaların yapıldığı ve delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK'a iletildiği öğrenildi.
ANALİZ SULTAN NUR ULU'NUN ABİSİNİ İŞARET ETTİ
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in evin içinde yaşananlar için analiz talebi üzerine yapılan ses analiz sonucu ATV Haber'de yayımlandı.
Kayıtlardaki iddia edilen erkek sesinin ise, Sultan Nur Ulu'nun abisine işaret ettiği aktarıldı. Öyle ki, Ulu'nun abisinin Tuğyan Ülkem Gülter'in ve Sultan Nur Ulu'nun kaçma girişimine yardım edebileceği iddiaları gündemi sarsmıştı.
Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu
"KAPATTIN MI KAMERALARI"
Yeni ses analizi raporunda ise Tuğyan'ın "Kapattın mı kameraları" sözlerine Sultan Nur Ulu'nun ise "Beni izliyor" dediği duyuldu.
Kayıtların devamında Tuğyan'ın annesi Güllü'nün özür dilemesini istediği ve Ulu'nun "Tamam yapıyor" dediği anlaşıldı.
Söz konusu erkek sesine işaret eden konuşmalarda, Tuğyan Ülkem Gülter'in "Kim o?" sorusuna Sultan Nur Ulu'nun "abim" cevabını vermesi oldu.
Dosyadaki bu yeni gelişmelerin ardından bundan sonra nasıl adımlar atılacağı merak konusu oldu.
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Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Erkek sesi abiye mi ait?
Şarkıcı Güllü 2025 yılında Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Cinayet olduğu ortaya çıkan olayın ardından Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Güllü'nun oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in başvurusu ile dosyadaki elde edilen yeni delillerde erkek sesi dikkat çekerken, yapılan analizler Sultan Nur Ulu'nun abisini işaret etti.
Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni deliller TÜBİTAK'a gönderildi. Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru üzerine gerekli yazışmaların yapıldığı ve delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK'a iletildiği öğrenildi.
ANALİZ SULTAN NUR ULU'NUN ABİSİNİ İŞARET ETTİ
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in evin içinde yaşananlar için analiz talebi üzerine yapılan ses analiz sonucu ATV Haber'de yayımlandı.
Kayıtlardaki iddia edilen erkek sesinin ise, Sultan Nur Ulu'nun abisine işaret ettiği aktarıldı. Öyle ki, Ulu'nun abisinin Tuğyan Ülkem Gülter'in ve Sultan Nur Ulu'nun kaçma girişimine yardım edebileceği iddiaları gündemi sarsmıştı.
Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu
"KAPATTIN MI KAMERALARI"
Yeni ses analizi raporunda ise Tuğyan'ın "Kapattın mı kameraları" sözlerine Sultan Nur Ulu'nun ise "Beni izliyor" dediği duyuldu.
Kayıtların devamında Tuğyan'ın annesi Güllü'nün özür dilemesini istediği ve Ulu'nun "Tamam yapıyor" dediği anlaşıldı.
Söz konusu erkek sesine işaret eden konuşmalarda, Tuğyan Ülkem Gülter'in "Kim o?" sorusuna Sultan Nur Ulu'nun "abim" cevabını vermesi oldu.
Dosyadaki bu yeni gelişmelerin ardından bundan sonra nasıl adımlar atılacağı merak konusu oldu.
Kaynak: AA
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