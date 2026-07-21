Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar: Aralarında eski valinin eşi ve doktorlar da var
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar: Aralarında eski valinin eşi ve doktorlar da var
Gülistan Doku soruşturmasında aralarında eski Tunceli Valisi Sonel'in eşi ve 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 21.07.2026 08:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Dosya kapsamında, aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşinin ve 3 doktorun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Genişletilen Soruşturmada 15 Gözaltı
Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen Gülistan Doku dosyasında savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar derinleştirildi. Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli emniyet güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan isimler arasında eski vali eşinin yanı sıra 3 doktorun da yer alması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar: Aralarında eski valinin eşi ve doktorlar da var
Gülistan Doku soruşturmasında aralarında eski Tunceli Valisi Sonel'in eşi ve 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Dosya kapsamında, aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşinin ve 3 doktorun da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Genişletilen Soruşturmada 15 Gözaltı
Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen Gülistan Doku dosyasında savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar derinleştirildi. Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli emniyet güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan isimler arasında eski vali eşinin yanı sıra 3 doktorun da yer alması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
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