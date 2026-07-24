Gülistan Doku soruşturması: Eski Vali Sonel'in eşi adliyede
Gülistan Doku soruşturması: Eski Vali Sonel'in eşi adliyede
5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.07.2026 16:38
Haber Güncellenme Tarihi: 24.07.2026 16:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Doku soruşturması çerçevesinde Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Doku'nun telefonuna müdahale ettiği öne sürülen bilişim şirketi sahibi M.A. ve eski güvenlik korucubaşı Y.A, adliyeye sevk edildi.
Adliye önünde şüphelilere karşı Doku ailesinin üyeleri tarafından tepki gösterildi.
Diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgu ve işlemleri ise devam ediyor.
Erzurum'da 3 şüpheli adliyede
Doku soruşturması kapsamında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolleri yapılan 3 şüpheli, Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.
13 zanlı tutuklanmıştı
Tunceli'de eğitim gören üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan aile, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp bildiriminde bulunmuş, ancak yürütülen arama faaliyetlerinden sonuç alınamamıştı.
Elde edilen yeni bulgular ışığında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılar arasından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönemki koruma polisi Şükrü Eroğlu ile güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklanmıştı. Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E. ile iş insanı O.Y hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı alınmıştı.
Söz konusu soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alınmıştı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
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Gülistan Doku soruşturması: Eski Vali Sonel'in eşi adliyede
5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Doku soruşturması çerçevesinde Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Doku'nun telefonuna müdahale ettiği öne sürülen bilişim şirketi sahibi M.A. ve eski güvenlik korucubaşı Y.A, adliyeye sevk edildi.
Adliye önünde şüphelilere karşı Doku ailesinin üyeleri tarafından tepki gösterildi.
Diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgu ve işlemleri ise devam ediyor.
Erzurum'da 3 şüpheli adliyede
Doku soruşturması kapsamında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolleri yapılan 3 şüpheli, Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.
13 zanlı tutuklanmıştı
Tunceli'de eğitim gören üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan aile, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp bildiriminde bulunmuş, ancak yürütülen arama faaliyetlerinden sonuç alınamamıştı.
Elde edilen yeni bulgular ışığında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılar arasından dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönemki koruma polisi Şükrü Eroğlu ile güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklanmıştı. Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E. ile iş insanı O.Y hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı alınmıştı.
Söz konusu soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alınmıştı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
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