Girne açıklarında 31 Ağustos 2026’da alabora olan gemide 8 kişinin yaşamını yitirmesi ve 20 kişinin kaybolmasının ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı deniz ulaşımına ilişkin yeni kararlar aldı. Bakanlık, geminin işletmecisi Filo Denizcilik’in KKTC çıkışlı tüm deniz seferlerini ikinci bir emre kadar durdururken, Türkiye ile ulaşımın aksamaması amacıyla alternatif deniz ve hava seferleri planlandı.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 22:35
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 22:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kayıp 20 yolcu için arama çalışmaları sürerken, alınan ulaşım tedbirlerinin 1 Eylül 2026’dan itibaren devreye girmesi öngörülüyor.
Filo Denizcilik seferleri durduruldu
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik’in KKTC’den gerçekleştireceği tüm deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu bildirildi.
Karar, Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği gemi faciasının ardından alındı. Kazada kaybolan 20 yolcuyu bulmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.
Bakanlık, deniz ulaşımının devam etmesi için Akgünler Denizcilik’in 1 Eylül 2026’dan itibaren KKTC ile Türkiye arasında seferlere başlayacağını açıkladı. Seferlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek rota doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtildi.
Böylece Filo Denizcilik seferlerinin durdurulmasının ardından KKTC ile Türkiye arasındaki deniz ulaşımının alternatif seferlerle sürdürülmesi planlandı.
Pegasus 4 ek uçuş planladı
Deniz ulaşımına yönelik düzenlemenin yanı sıra hava yolu kapasitesinin artırılması için de tedbir alındı. Bakanlığın açıklamasına göre Pegasus Havayolları, 1 Eylül 2026 için 4 ek sefer planladı.
Şirketin söz konusu uçuşlar için indirimli bilet satışına başladığı da kaydedildi. Ek uçuşların yalnızca 1 Eylül için uygulanacağı bildirildi.
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Girne’deki gemi faciası sonrası ulaşım tedbiri
Girne açıklarında 31 Ağustos 2026’da alabora olan gemide 8 kişinin yaşamını yitirmesi ve 20 kişinin kaybolmasının ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı deniz ulaşımına ilişkin yeni kararlar aldı. Bakanlık, geminin işletmecisi Filo Denizcilik’in KKTC çıkışlı tüm deniz seferlerini ikinci bir emre kadar durdururken, Türkiye ile ulaşımın aksamaması amacıyla alternatif deniz ve hava seferleri planlandı.
Kayıp 20 yolcu için arama çalışmaları sürerken, alınan ulaşım tedbirlerinin 1 Eylül 2026’dan itibaren devreye girmesi öngörülüyor.
Filo Denizcilik seferleri durduruldu
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik’in KKTC’den gerçekleştireceği tüm deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu bildirildi.
Karar, Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği gemi faciasının ardından alındı. Kazada kaybolan 20 yolcuyu bulmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.
Akgünler Denizcilik 1 Eylül’de seferlere başlayacak
Bakanlık, deniz ulaşımının devam etmesi için Akgünler Denizcilik’in 1 Eylül 2026’dan itibaren KKTC ile Türkiye arasında seferlere başlayacağını açıkladı. Seferlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek rota doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtildi.
Böylece Filo Denizcilik seferlerinin durdurulmasının ardından KKTC ile Türkiye arasındaki deniz ulaşımının alternatif seferlerle sürdürülmesi planlandı.
Pegasus 4 ek uçuş planladı
Deniz ulaşımına yönelik düzenlemenin yanı sıra hava yolu kapasitesinin artırılması için de tedbir alındı. Bakanlığın açıklamasına göre Pegasus Havayolları, 1 Eylül 2026 için 4 ek sefer planladı.
Şirketin söz konusu uçuşlar için indirimli bilet satışına başladığı da kaydedildi. Ek uçuşların yalnızca 1 Eylül için uygulanacağı bildirildi.
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