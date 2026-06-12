Genç Parti’den Özgür Özel’e sert mesaj: “Önce aklanmaları lazım”
Genç Parti’den Özgür Özel’e sert mesaj: “Önce aklanmaları lazım”
Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, CHP yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaparak, “Partiyi devralma” gibi bir yöntemi kabul etmediklerini ve sürecin netleşmesi gerektiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 12.06.2026 12:12
Haber Güncellenme Tarihi: 12.06.2026 12:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Özgür Özel ve CHP yönetimiyle ilgili iddialara yanıt vererek, “Önce aklanmaları lazım” ifadelerini kullandı.
Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, CHP yönetimi veya Özgür Özel cephesinden partilerine resmi bir talep gelmediğini belirterek, "Basına yansıyan yöntemlerle partiyi ele geçirme gibi bir durumu kabul etmeyiz. Önce aklanmaları lazım" dedi.
"Muhatabınız genel başkanlıktır"
Özgür Özel’in mevcut bir partiyi devralacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Burçin Şahindur, süreçte CHP yönetiminden doğrudan bir temas kurulmadığını vurguladı. Özel’in çevresinin Fransa’da bulunan Cem Uzan’a dolaylı yollardan ulaşmaya çalıştığını belirten Şahindur, şunları kaydetti:
"Cem Bey'e ulaştıklarında kendilerine 'Bu partinin bir genel başkanı vardır. Muhatabınız orasıdır' diye adres gösteriliyor. Genç Parti olarak herhangi biriyle girdiğimiz resmi bir temas yok."
"Bu kadar bagaj varken kabul etmeyiz"
Özgür Özel ile görüşmeye açık olduğunu ancak iddia edilen yöntemlerin kabul edilemez olduğunu ifade eden Şahindur, söz konusu isimlerin hukuki süreçlerine dikkat çekti:
"Özgür Bey ile her yerde görüşürüm. Ancak basına yansıyan şekliyle partiyi ele geçirmek gibi bir durumu kabul etmeyiz. Biz temiz topluma inanıyoruz. Öncelikle haklarında bulunan süreçlerin, soruşturmaların ne sonuç vereceğinin belli olması lazım. Bu kadar bagaj varken böyle bir yaklaşımı kabul etmeyiz. Önce aklanmaları lazım."
Muhalefete "birlik" çağrısı
CHP’nin iç işleyişine müdahil olmayacağını ancak muhalefetin birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Şahindur, "CHP bu süreci uzatırsa toplumsal muhalefet yok oluyor. Eğer amaç iktidara karşı seçim kazanmaksa, toplumsal muhalefetin birleşmesi gerekiyor. Eğer bunu kuramazsak yarın bir gün her şey için çok geç olabilir" uyarısında bulundu.
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Genç Parti’den Özgür Özel’e sert mesaj: “Önce aklanmaları lazım”
Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, CHP yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaparak, “Partiyi devralma” gibi bir yöntemi kabul etmediklerini ve sürecin netleşmesi gerektiğini söyledi.
Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Özgür Özel ve CHP yönetimiyle ilgili iddialara yanıt vererek, “Önce aklanmaları lazım” ifadelerini kullandı.
Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, CHP yönetimi veya Özgür Özel cephesinden partilerine resmi bir talep gelmediğini belirterek, "Basına yansıyan yöntemlerle partiyi ele geçirme gibi bir durumu kabul etmeyiz. Önce aklanmaları lazım" dedi.
"Muhatabınız genel başkanlıktır"
Özgür Özel’in mevcut bir partiyi devralacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Burçin Şahindur, süreçte CHP yönetiminden doğrudan bir temas kurulmadığını vurguladı. Özel’in çevresinin Fransa’da bulunan Cem Uzan’a dolaylı yollardan ulaşmaya çalıştığını belirten Şahindur, şunları kaydetti:
"Cem Bey'e ulaştıklarında kendilerine 'Bu partinin bir genel başkanı vardır. Muhatabınız orasıdır' diye adres gösteriliyor. Genç Parti olarak herhangi biriyle girdiğimiz resmi bir temas yok."
"Bu kadar bagaj varken kabul etmeyiz"
Özgür Özel ile görüşmeye açık olduğunu ancak iddia edilen yöntemlerin kabul edilemez olduğunu ifade eden Şahindur, söz konusu isimlerin hukuki süreçlerine dikkat çekti:
"Özgür Bey ile her yerde görüşürüm. Ancak basına yansıyan şekliyle partiyi ele geçirmek gibi bir durumu kabul etmeyiz. Biz temiz topluma inanıyoruz. Öncelikle haklarında bulunan süreçlerin, soruşturmaların ne sonuç vereceğinin belli olması lazım. Bu kadar bagaj varken böyle bir yaklaşımı kabul etmeyiz. Önce aklanmaları lazım."
Muhalefete "birlik" çağrısı
CHP’nin iç işleyişine müdahil olmayacağını ancak muhalefetin birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Şahindur, "CHP bu süreci uzatırsa toplumsal muhalefet yok oluyor. Eğer amaç iktidara karşı seçim kazanmaksa, toplumsal muhalefetin birleşmesi gerekiyor. Eğer bunu kuramazsak yarın bir gün her şey için çok geç olabilir" uyarısında bulundu.
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