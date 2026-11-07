Fon soruşturmasında yeni gelişme! Enver Usca dahil 4 şüpheli tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Enver Usca dahil 4 şüpheli tutuklandı
Fon soruşturması kapsamında Eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca dahil 4 şüpheli daha tutuklandı, soruşturmada toplam tutuklu sayısı 117'ye yükseldi.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 10:59
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 11:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fon soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı. Eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler cezaevine gönderilirken, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Son gelişmeyle birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 117’ye yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
Enver Usca dahil 4 isim tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit Sincanlı, Mustafa Alper Taş, Ercan Urkan ve eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca tutuklandı.
Tutuklanan şüpheliler hakkındaki suçlamalar şöyle sıralandı:
Ümit Sincanlı: TCK 220/2 ve 282/1
Mustafa Alper Taş: TCK 252
Ercan Urkan: TCK 252/2
Enver Usca: TCK 252/2
Bir şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kürşad Sait Babuçcu hakkında adli kontrol kararı verildi. Bülent Murat Haholu ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Son tutuklamalarla birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 117’ye ulaştı.
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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Enver Usca dahil 4 şüpheli tutuklandı
Fon soruşturması kapsamında Eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca dahil 4 şüpheli daha tutuklandı, soruşturmada toplam tutuklu sayısı 117'ye yükseldi.
Fon soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklandı. Eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler cezaevine gönderilirken, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Son gelişmeyle birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 117’ye yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
Enver Usca dahil 4 isim tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit Sincanlı, Mustafa Alper Taş, Ercan Urkan ve eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca tutuklandı.
Tutuklanan şüpheliler hakkındaki suçlamalar şöyle sıralandı:
Ümit Sincanlı: TCK 220/2 ve 282/1
Mustafa Alper Taş: TCK 252
Ercan Urkan: TCK 252/2
Enver Usca: TCK 252/2
Bir şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kürşad Sait Babuçcu hakkında adli kontrol kararı verildi. Bülent Murat Haholu ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Son tutuklamalarla birlikte fon soruşturmasında tutuklu sayısı 117’ye ulaştı.
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