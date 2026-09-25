Fon soruşturmasında iki tutuklama daha: Sayı 47'ye çıktı
Fon soruşturmasında iki tutuklama daha: Sayı 47'ye çıktı
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. Gözaltına alınan Enis Bulut ve Burak Gökçe hakkında tutuklama kararı verilmesiyle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 22:24
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 22:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Enis Bulut ve Burak Gökçe'nin adli işlemleri tamamlandı.
Bulut ve Gökçe hakkında tutuklama kararı verildi. Son iki kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 45'ten 47'ye çıktı.
MASAK'tan mali veriler talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül 2026'da MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024'ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturmada çok sayıda isim hakkında karar verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ ile bağlantılı bazı yöneticiler hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.
Tutuklu sayısı 47'ye yükseldi
Son olarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmesiyle tutuklu sayısı 45'e ulaşmıştı.
Enis Bulut ve Burak Gökçe hakkında verilen tutuklama kararlarıyla bu sayı 47'ye çıktı. Soruşturma kapsamında mali hareketler ve şirket bağlantılarına yönelik adli işlemler devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fon soruşturmasında iki tutuklama daha: Sayı 47'ye çıktı
İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı. Gözaltına alınan Enis Bulut ve Burak Gökçe hakkında tutuklama kararı verilmesiyle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi.
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Enis Bulut ve Burak Gökçe'nin adli işlemleri tamamlandı.
Bulut ve Gökçe hakkında tutuklama kararı verildi. Son iki kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 45'ten 47'ye çıktı.
MASAK'tan mali veriler talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül 2026'da MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024'ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturmada çok sayıda isim hakkında karar verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ ile bağlantılı bazı yöneticiler hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.
Tutuklu sayısı 47'ye yükseldi
Son olarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmesiyle tutuklu sayısı 45'e ulaşmıştı.
Enis Bulut ve Burak Gökçe hakkında verilen tutuklama kararlarıyla bu sayı 47'ye çıktı. Soruşturma kapsamında mali hareketler ve şirket bağlantılarına yönelik adli işlemler devam ediyor.
Çok Okunanlar