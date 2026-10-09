Fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
Fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:18
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında ayrıca gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan açıklama geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yapılan açıklamalar nedeniyle üç gazetecinin ifadelerinin alınması için talimat verildiğini bildirdi.
Başsavcılığın açıklamasında, İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen açıklamaları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının istendiği belirtildi.
Açıklamada, gazetecilerin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasına gerekçe olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gösterildi.
Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturması kapsamında yaşanan bir diğer gelişme ise Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verilmesi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, iki isim hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Soruşturmanın bu aşamasındaki işlemlere ilişkin yeni ayrıntıların ise yetkili makamların açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.
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Fon soruşturmasında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında ayrıca gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan açıklama geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yapılan açıklamalar nedeniyle üç gazetecinin ifadelerinin alınması için talimat verildiğini bildirdi.
Başsavcılığın açıklamasında, İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen açıklamaları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının istendiği belirtildi.
Açıklamada, gazetecilerin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmasına gerekçe olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gösterildi.
Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturması kapsamında yaşanan bir diğer gelişme ise Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verilmesi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, iki isim hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Soruşturmanın bu aşamasındaki işlemlere ilişkin yeni ayrıntıların ise yetkili makamların açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.
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