Fon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı! Eski SPK yöneticileri de listede
Fon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı! Eski SPK yöneticileri de listede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında aralarında eski SPK ve mevcut BDDK yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:48
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 09:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki fon hareketlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında eski SPK yöneticileri, görevdeki bir BDDK daire başkanı ve özel sektör temsilcisinin bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Eski SPK yöneticileri hakkında gözaltı kararı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve fon hareketlerinin incelendiği soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde görev yapmış veya halen görevde bulunan isimler mercek altına alındı.
Savcılık talimatıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler ve görevleri şöyle:
Enver Usca: Eski SPK Kurul Başkan Vekili
Bülent Murat Haholu: Eski SPK Kurul Üyesi
Kürşat Sait Bamuçcu: Eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı
Ercan Urkan: Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı
Mustafa Alper Taş: BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı
Ümit Sincanlı: Tera Holding İdari İşler Direktörü
Fon hareketlerine yönelik inceleme sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve fon hareketleri inceleniyor. Yeni gözaltı kararlarıyla birlikte soruşturmanın kapsamı genişlerken, şüphelilere yönelik adli sürecin devam ettiği bildirildi.
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Fon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı! Eski SPK yöneticileri de listede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında aralarında eski SPK ve mevcut BDDK yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki fon hareketlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Aralarında eski SPK yöneticileri, görevdeki bir BDDK daire başkanı ve özel sektör temsilcisinin bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Eski SPK yöneticileri hakkında gözaltı kararı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve fon hareketlerinin incelendiği soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde görev yapmış veya halen görevde bulunan isimler mercek altına alındı.
Savcılık talimatıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler ve görevleri şöyle:
Enver Usca: Eski SPK Kurul Başkan Vekili
Bülent Murat Haholu: Eski SPK Kurul Üyesi
Kürşat Sait Bamuçcu: Eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı
Ercan Urkan: Eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı
Mustafa Alper Taş: BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı
Ümit Sincanlı: Tera Holding İdari İşler Direktörü
Fon hareketlerine yönelik inceleme sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve fon hareketleri inceleniyor. Yeni gözaltı kararlarıyla birlikte soruşturmanın kapsamı genişlerken, şüphelilere yönelik adli sürecin devam ettiği bildirildi.
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