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Fon soruşturmasında 4 yeni tutuklama
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Hakimlik 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Bir şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ayrıca 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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