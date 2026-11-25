Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da bulunduğu 3 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:23
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:24
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Öte yandan Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu toplam 3 şüphelinin dün gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Fon soruşturmasında 1 tutuklama
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da bulunduğu 3 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Öte yandan Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu toplam 3 şüphelinin dün gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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