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Fon meselesiyle ilgili ortak basın toplantısı! Yılmaz, Şimşek ve Gürlek açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasındaki gelişmeleri aktaracak.
Fon soruşturmasındaki ve tasfiye sürecindeki son gelişmelere ilişkin bugün önemli bir açıklama gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ortak basın açıklaması yapacak.
Beştepe'de saat 19.00'da gerçekleşmesi beklenen ortak basın toplantısında üç bakan, fon meselesine yönelik gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Ayrıca, fon soruşturması, tasfiye süreci ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenleme yapılmasına ilişkin kanun teklifi hazırlıklarına ilişkin de bilgi verilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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