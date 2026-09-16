Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 10:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda örgütün hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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FETÖ'nün ''gaybubet evlerine'' baskın! 3 şüpheli yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda örgütün hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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