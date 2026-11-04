SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

Esenyurt'ta iki metrobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:22
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 15:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var

Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.

Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan metrobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karşılıklı ve dönüşümlü olarak sürdürülen seferler normale döndü.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver