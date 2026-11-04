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Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı! Yaralılar var
Esenyurt'ta iki metrobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda yolcu alan metrobüse, durağa yaklaşan başka bir metrobüs arkadan çarptı.
Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, 4'ü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan metrobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karşılıklı ve dönüşümlü olarak sürdürülen seferler normale döndü.
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