Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 ilden kadın zanaatkarların eserlerinin yer aldığı "ÖZGÜ-Bize Özgü" sergisine ilişkin, "Anadolu’da kadınlar yalnızca sanatlarını değil; birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak nice eserler meydana getirmiştir" dedi.
Haber Giriş Tarihi: 07.11.2026 11:03
Haber Güncellenme Tarihi: 07.11.2026 11:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Zanaatkar Kadınlar Türkiye-81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye" programına katıldı.
Açılış programının ardından beraberindeki heyetle birlikte sergi alanını gezen Emine Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 81 kadın zanaatkarın hazırladığı eserleri yakından inceledi.
Geleneksel dokumadan çulhacılığa, sedef kakmadan örgüye ve el yapımı kuklalara kadar zengin bir yelpazede sunulan el sanatları hakkında ustalardan bilgi alan Erdoğan, kadınların kültürel mirası yaşatma konusundaki gayretlerini takdir etti.
Emine Erdoğan, sergi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların üretimdeki birlikteliğine ve kadim kültüre dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi;
Anadolu’da kadınlar yalnızca sanatlarını değil; birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak nice eserler meydana getirmiştir. Bugün bu dayanışma ruhu, sanatkâr ve zanaatkâr kadınlarımızın hünerli ellerinde yaşamaya devam ediyor.
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Emine Erdoğan: Dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşamaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 ilden kadın zanaatkarların eserlerinin yer aldığı "ÖZGÜ-Bize Özgü" sergisine ilişkin, "Anadolu’da kadınlar yalnızca sanatlarını değil; birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak nice eserler meydana getirmiştir" dedi.
Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Zanaatkar Kadınlar Türkiye-81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye" programına katıldı.
Açılış programının ardından beraberindeki heyetle birlikte sergi alanını gezen Emine Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 81 kadın zanaatkarın hazırladığı eserleri yakından inceledi.
Geleneksel dokumadan çulhacılığa, sedef kakmadan örgüye ve el yapımı kuklalara kadar zengin bir yelpazede sunulan el sanatları hakkında ustalardan bilgi alan Erdoğan, kadınların kültürel mirası yaşatma konusundaki gayretlerini takdir etti.
"Anadolu kadınının dayanışma ruhu hünerli ellerde yaşıyor"
Emine Erdoğan, sergi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların üretimdeki birlikteliğine ve kadim kültüre dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi;
Anadolu’da kadınlar yalnızca sanatlarını değil; birbirlerinin emeğini, sabrını ve zamanını da paylaşarak nice eserler meydana getirmiştir. Bugün bu dayanışma ruhu, sanatkâr ve zanaatkâr kadınlarımızın hünerli ellerinde yaşamaya devam ediyor.
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