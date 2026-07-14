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Emekli aylığına ilişkin madde komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen mali torba kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren madde kabul edildi. Komisyonun onay verdiği düzenleme, teklifin yasama sürecindeki bir sonraki aşamaya geçmesini sağladı. Düzenlemenin Genel Kurul sürecinde nasıl şekilleneceği takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 19:42
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 19:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Emekli aylığına ilişkin madde komisyonda kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan mali torba kanun teklifi kapsamında, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi içeren madde üyelerin oylaması sonucunda kabul edildi. Görüşmeler, teklifin diğer maddeleriyle birlikte komisyon gündeminde devam etti.

Yasama süreci devam edecek

Komisyonda kabul edilen düzenleme, TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girebilecek. Teklifin bundan sonraki aşamada TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve oylanması bekleniyor.

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