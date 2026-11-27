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Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafedeki depremin, yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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